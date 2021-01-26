Журналист Дмитрий Ольшанский: "Русская история будет судить Путина В.В. не за то, есть ли у него еще одна резиденция с выходом к морю, а за то, смог ли он удержать нашу страну от скорбного финала". Фото: Алексей Никольский, Руслан Шамуков / ТАСС

Расскажу вам про дворец Путина.

Тридцать с лишним лет назад простодушные, ну никакого решительно представления о реальной жизни не имевшие советские люди - начали яростно ломать свою страну.

Уточню: ломать не коммунизм, не всесильное учение Маркса-Энгельса-Ленина, и не систему идиотских запретов родом из тридцатых годов - все это можно было осторожно и постепенно реформировать и отменить.

Нет, они сломали именно свое огромное, почти уникальное на планете хозяйство, с его бесценными, бриллиантовыми активами вроде военного контроля над ГДР (умной продажи его одного - хватило бы, чтобы скупить всех программистов и изобретателей в мире).

И крушили они его с обиженными воплями: номенклатура! командно-административная система! у товарища Романова на свадьбе сервизы царские! дочка и зять Брежнева с брюликами жировали! Гдлян и Иванов правду говорят! Ельцин, народный заступник, на автобусе ездит, он не такой, не такой, не такой!

Это был фантастический, неслыханный приступ массового идиотизма, затмивший даже истерику 1916 года с царицей, Распутиным и Штюрмером - немецкими шпионами (тогда под эти песни уничтожили прежнее государство).

Ну а когда народный заступник и борец за справедливость - буквально через несколько лет - пригласил на историческую сцену Мост-Банк, Менатеп, Романа Аркадьевича и многих-многих других, скажем так, ездунов на автобусе - пришедшим в себя несчастным простецам стало так плохо и горько, что они поспешили вытеснить из памяти недавнее прошлое - и стали верить, что страну ликвидировал кто угодно, хоть Ротшильд, хоть рептилоид, но, главное, без всякого их участия.

Казалось бы, мы проехали станцию "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" навсегда - и двери здесь больше не открываются.

Но, поскольку за первые двадцать лет двадцать первого века русские люди успели неплохо пожить - и подзабыть, как оно бывает, - жулики и проходимцы выкатили вперед все ту же фекальную пушку и дали залп по хрупкой психике сытых и беззаботных людей.

Милые друзья.

Ну, как бы вам так объяснить, чтобы помягче.

Путин правит Россией без нескольких месяцев 22 года.

Президент Владимир Путин в рабочем кабинете. Фото: REUTERS

Он закончил страшную кавказскую войну, прошел сквозь три больших экономических кризиса, присоединил Крым, раздал сотни тысяч паспортов в Донецке, справился с фрондой трех мятежных баронов - один из которых был безжалостен, что твой Тухачевский, провел олимпиаду и чемпионат мира по футболу, поссорился с западным миром и противопоставил себя ему так, что уже никогда не сможет "отчалить на яхте с Сильвио", то есть он, при всех его немыслимых возможностях, навсегда останется здесь, за своим собственным железным занавесом, - поскольку не захотел сдаться и слушаться уважаемых рептилоидов из глобального обкома..

У него на протяжении долгих десятилетий есть все резиденции, какие ему могут быть нужны, и он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить, да там и жить, если б хотел.

И после того, как вся эта большая и далеко не самая, ох, совсем не самая худая глава русской истории, не знаете вы, что такое худо, если думаете, что это про нее, - оказалась построенной на его свойствах: его многолетней ответственности в делах жизни и смерти - личной и нашей общей, его спокойствии и упрямстве, умении не суетиться и не поддаваться, и потому мы уже скоро четверть века как мирно сидим и бесконечно собачимся - тиран ли Путин? ах, позор-позор! долой! - так вот, неужели после этого вы всерьез думаете, что его нужно оценивать в зависимости от того, есть ли у него собственная хоккейная площадка на Черном море или ее нету?

Я понимаю, люди-снежинки, люди-коалы и люди-панды сейчас нестерпимо обижены, поскольку им кажется, что во главе России обязан (кому? им!) стоять человек, который бы и за их безопасность мог отвечать, и жить при этом как схимник - в маленькой избушке, и в то же время еще немножко красить волосы в зеленый цвет и бегать со всеми на митинги за свободу.

И мне так жаль, что эта их сказочная картина мира - фильм "Кубанские казаки" молча отворачивается - ну никак не прилаживается к реальности.

Но все-таки я надеюсь, что люди-снежинки, люди-коалы и люди-панды не смогут в достаточной степени захватить своими плюшевыми фантазиями очередных простецов, и тогда этим простецам - а заодно и всем нам - не придется иметь дело с новым хаосом, разорением, проигранными войнами, беженцами, гангстерским праздником и окончательной уже гибелью отечества, которая пока что сильно отложена в неопределенное далеко, но, если вдруг начать сильно переживать, что Навальный на автобусе ездит, а у номенклатуры икра черная на столе, - может и обвалиться на наши головы.

Русская история будет судить Путина В.В. не за то, есть ли у него еще одна резиденция с выходом к морю, а за то, смог ли он удержать нашу страну от этого скорбного финала.

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