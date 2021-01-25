Путин - о «дворце в Геленджике»: Ничего из этого мне не принадлежит и не принадлежало. Ни-ког-да!

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества в режиме видеоконференции в резиденции в Завидово. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин во время общения со студентами в Татьянин день не только поздравил всех учащихся российских вузов с праздником, но и ответил на вопросы, среди которых был и вопрос про «расследование о Дворце в Геленджике».

- Я не смотрел этого фильма за отсутствием свободного времени, но листал видеоподборки, которые мне принесли помощники, - сказал Путин. - Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ког-да!

Президент скептически отозвался и о версии про то, что его друзьям легко быть бизнесменами.

- Никому не хочется близко со мной вставать. Потому что как кто ни появится, на него санкции накладывают, - сказал Путин.

Но кое-что в фильме заинтересовало и его.

- Из всего, что я там видел, мне интересно только одной - виноделие, - рассказал президент. - Этим не как бизнесом, а как родом деятельности, я бы когда-нибудь, может быть позанимался бы. У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем «Абрау Дюрсо». Я когда работу закончу, может быть, к нем в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо, но это не мое совсем.