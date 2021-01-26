Рисунки обнаженной Ахматовой нашли в Израиле: неужели работы Модильяни из коллекции Баталова не сгорели

По свидетельству современников, Ахматова большую часть жизни проводила лежа

На днях СМИ облетела сенсационная новость. В Израиле найдены драгоценные рисунки Модильяни, на которых запечатлена русская поэтесса (поэт) Анна Ахматова. Долгое время все считали, что рисунки сгорели, но оказалось, что почти все это время Ахматова прятала их в доме актера Алексея Баталова. И уже в наше время кто-то принял их за мусор, выбросил на помойку, и они каким-то чудом оказались на священной земле.

К этой великолепной истории добавим, что Модильяни сегодня - один из самых дорогих и популярных художников.

- Одна картина кисти Модильяни стоит 100 миллионов долларов, а рисунок стоит 2 миллиона долларов, - засвидетельствовал директор Московского аукционного дома Михаил Перченко.

В общем, с ума сойти!

На вопрос, где находятся другие работы Модильяни, Анна Андреевна отвечала уклончиво. То сгорели, то во время революции "скурили солдаты в Царском"

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША МАЗУР

Впервые о том, что шедевры Модильяни долгие годы хранились в квартире Баталова, заявили в передаче «Пусть говорят» 3 декабря 2020 года.

Тогда в студии выступила медийная адвокатесса Элина Мазур, прославившаяся на всю страну после скандала с Джигарханяном. (Когда-то Мазур защищала интересы Виталины Цымбалюк, а потом осудила свою клиентку и принялась защищать Джигарханяна).

Мазур заявила, что даст десять миллионов рублей тому, кто сообщит о местонахождении архива Баталова.

Тогда же впервые и прозвучала информация о том, что якобы в доме Баталовых хранились рисунки Модильяни. Причем, не только рисунки, но еще и "холсты" великого итальянца.

Адвокатесса подчеркивала, что она сама лично видела коллекцию Баталова, которая хранилась в ужасном состоянии: все смятое, свернутое, засунутое в тубусы и чемоданы. А после смерти актера сокровища и вовсе исчезли. Причем, звездная гостья грешила на мошенников «дядю Мишу и тетю Наташу», (печально знаменитых Цивина и Дрожжину) обихаживавших вдову Баталова.

Нина Ольшевская

- У меня есть все основания считать, что работы Модильяни были вывезены за рубеж. В частности, в Израиль, где проживает родной сын Цивина, - ошарашила Мазур.

И действительно. Не прошло и двух месяцев, как Мазур подготовила для СМИ новую сенсацию. Картина Модильяни ценой сто миллионов долларов якобы найдена! Причем, как и обещала, в Израиле, в коллекции уже покойного богатея. По версии адвокатессы, «полотно было выброшено и вывезено в мусорных мешках, «как барахло» и покупатель "даже не подозревал" о его стоимости.

Также женщина охотно сообщила СМИ, что ей известна судьба еще десяти полотен Модильяни из баталовского дома.

Мы тоже приобщились ко всеобщему удивлению и углубились в эту волшебную историю.

В первом издании "дяди Степы" образ главного героя был срисован с молодого Алексея Баталова. Почему? все просто. Алеша Баталов был мужем Ирины Ротовой, дочери иллюстратора "Дяди Степы", Константина Ротова.

ПРИЧЕМ ТУТ ВООБЩЕ БАТАЛОВ

Прежде чем говорить об Ахматовой, надо понять, причем тут Баталов, Модильяни и все-все-все.

А для этого нужно начать с мамы Алексея Баталова, актрисы Нины Ольшевской. Нина Антоновна была одной из самых красивых женщин своего времени. К ней питал симпатию поэт Осип Мандельштам. Они жили в одном доме в Нащокинском переулке. Нина - на первом этаже, а поэт - на пятом. Когда Мандельштам приводил домой друзей, то обязательно звонил в квартиру Нины Антоновны. Та открывала.

Вот, здесь живет очень красивая девушка, - хвастался Мандельштам своему гостю и невозмутимо поднимался дальше.

Именно Мандельштам и познакомил ее с Анной Ахматовой. У Ахматовой не было собственного жилья, поэтому во время визитов в Москву она останавливалась в квартире Мандельштама. Однажды, когда приехала вместе с сыном Левой, в крохотной квартирке не оказалось места и Мандельштам попросил «красивую девушку» выручить по-соседски.

В первом издании "дяди Степы" образ главного героя был срисован с молодого Алексея Баталова. Почему? все просто. Алеша Баталов был мужем Ирины Ротовой, дочери иллюстратора "Дяди Степы", Константина Ротова.

Так завязалась дружба длиною в десятилетия.

- Эта тетя с челкой очень отличалась от маминых московских подруг, - вспоминал Алексей Баталов. - Ее называли по имени-отчеству. Взрослые ей старались угодить. Ей отдали самый главный в доме диван. И уже по этому было понятно, что она важный гость. Она забиралась на диван с ногами и возлежала так сколько хотела…

Однажды в квартиру постучал писатель Илья Ильф. Когда Ахматова открыла дверь, Ильф ойкнул и подумал, ну надо же, как не повезло его другу Виктору Ардову: у него такая суровая теща.

Виктор Ардов, писатель-сатирик, был вторым мужем Нины Ольшевской и отчимом будущего актера Алексея Баталова.

Анна Андреевна была старше Ольшевской почти на двадцать лет. Однако это не помешало им стать подругами.

Ахматова жила с ними душа в душу, не испытывала стеснения ни в чем и царственно шутила.

- Папа всегда покупал к чаю бракованные мятые карамельки, - вспоминал брат Алексея Баталова. - Однажды Анна Андреевна поинтересовалась: Виктор, они их хотя бы при вас давят?

Когда Ардовы переехали в дом на Ордынке, туда перекочевала и Анна Андреевна. «Москва, Ордынка», - подписывала Ахматова свои книги. И даже устраивала презентации в квартире своей подруги.

В общей сложности, она прожила в доме у Ардовых с 1934 по 1966 год. Гораздо больше, чем в Петербурге.

- Дело в том, что в Петербурге у Ахматовой не было никакой работы, а в Москве ей предлагали переводы, над которыми она могла трудиться, - рассказывал брат Алексея Баталова, протоиерей Михаил Ардов.

По свидетельству современников, Ахматова большую часть жизни проводила лежа

АХМАТОВА ЛЮБИЛА АЛЕШУ БАТАЛОВА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОБСТВЕННОГО СЫНА?

Сейчас много говорят о том, что к Алеше Баталову Ахматова относилась лучше, чем к собственному сыну, а семья Ардовых была ей ближе родных. Возможно, в этом есть доля истины. Сын поэтессы, Лев Гумилев, частенько вспоминал, что, когда он просил мать привезти ему передачу в тюрьму, Анна Андреевна ничего не прислала, а вместо этого купила машину Алеше Баталову.

Эта история действительно имела место. Дело в том, что, когда Анна Андреевна приезжала в Москву, ей отдавали комнату, в которой жил Баталов с женой. Это небольшая комнатка в доме на Ордынке, с тополем под окном. (Сейчас напротив окон Анны Андреевны красуется граффити, изображающее знаменитый портрет в профиль, а стены дома исписаны строчками стихов). Всякий раз перед приездом Анны Андреевны Баталову с супругой приходилось в срочном порядке собирать чемоданы и эвакуировался.

Видимо, понимая, что она стесняет актера, Ахматова на один из своих больших гонораров и подарила ему знаменитый «Москвич». Первую машину Баталов назвал «Аннушкой», целовал руль и, так сложилось, впоследствии вез на ней крест на могилу Ахматовой…

Еще одной обидой Льва Гумилева было то, что его не впустили в палату к умирающей матери… Единственным человеком, кто находился с Ахматовой в момент смерти - была ее подруга Нина Ольшевская.

- Ниночка, выйди, здесь нет ничего интересного, - сказала ей Ахматова. Нина вышла на минутку, а когда вернулась - Ахматовой уже не стало.

О НАСЛЕДСТВЕ АХМАТОВОЙ

Скандал с наследством разразился еще в шестидесятые, сразу после смерти Ахматовой. Поскольку своего дома у Анны Андреевны не было, логично предположить, что ее архивы, бумаги и личные вещи оказались в руках разных людей, в домах которых она проживала.

Лев Гумилев договаривался с матерью о том, что весь ее архив перейдет в Пушкинский Дом. Однако стоило Ахматовой умереть, как предприимчивые дамы-сутяжницы из Петербурга продали часть ахматовских бумаг. Сын Ахматовой подал было в суд, но решение было не в его пользу.

- Все это – обычное невезение Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Ваше, - сказала ему судья в утешение.

В том, что архивы матери разошлись по чужим рукам, Лев Гумилев винил, в том числе, и семью Ардовых. Он жестко говорил о том, что отец и сын Ардовы атаковали его вместо того, чтобы поддержать…

Ахматова в доме Ардовых

Так или иначе в доме Ардовых действительно оказалась большая часть личных вещей и автографов Анны Ахматовой.

Как отмечали друзья семьи, Нина Антоновна никогда не считала это коллекцией и даже немного стеснялась, потому что была уверена, что хранит чужую тайну, которой не в праве распоряжаться.

Что это за тайна?

«Нине Ольшевской, которая все про меня знает», - такую дарственную надпись на книге «Бег времени» сделала Ахматова за три дня до смерти.

ЧТО ЗНАЛА МАМА АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА?

Тайна Ахматовой касалась ее отношений с мужчинами.

Про книгу «Бег времени» мы упомянули неслучайно. Это не просто последняя прижизненная книга Ахматовой. На суперобложке «Бега времени» впервые был опубликован рисунок Модильяни: портрет Ахматовой. Именно тогда, увидев рисунок, советские ценители прекрасного переполошились: Модильяни? Кто такой? До этого момента в нашей стране о Модильяни никто ничего особенно не знал.

Роман с великим итальянцем был одной из тайн Анны Андреевны.

Они познакомились в 1906 году в Париже, куда Ахматова приехала со своим мужем Николаем Гумилевым на медовый месяц. Через пять лет после ссоры супругом Ахматова вновь уехала к Модильяни и прожила с ним три месяца.

Известно, что итальянец написал то ли десять, то ли 16 портретов Ахматовой. Когда Ахматова, покидала Париж, он отдал ей свёртки рисунков, подписанных коротким словом: «Моди». В переводе с французского это означало «проклятый». Амедео просил повесить их в комнате Анны на родине, но она этого не сделала. Над изголовьем кровати висел только один рисунок, тот самый, который был опубликован в последней ее книге.

А что случилось с остальными работами?

По словам Ахматовой, они сгорели при пожаре.

Не верить Анне Андреевне не было никаких оснований, однако осенью 1993 на Венецианской биеннале современного искусства снова всплыла эта история. Тогда впервые состоялась выставка работ Модильяни из коллекции его друга и, ко всеобщему удивлению, специалисты опознали на двенадцати рисунках изображения русской поэтессы. Причем, обнаженной, а кое-где - в характерной акробатической позе. Как известно, Ахматова была феноменально гибкой, и ее фирменным "номером" было - перегнувшись через спину, взять губами спичку с пола.

С тех пор в кругах коллекционеров зародилась надежда. А что если рисунки, привезенные в Россию, вовсе не сгорели? Может быть, Анна Андреевна просто скрывала свои работы в надежном месте, потому что стеснялась «обнаженки»?

Алеше Баталову было шесть лет, когда он впервые увидел Анну Ахматову

ПОКАЖИТЕ НАМ ЭТОГО МОДИЛЬЯНИ!

Так что же получается? Рисунки не горят?

Приличные коллекционеры и владельцы аукционных домов не очень-то жаждут распространяться и комментировать эту историю. Как объяснили в одном аукционном доме, специализирующемся на книгах, в Модильяни из дома Баталовых "на самом деле никто не верит, потому что это бред". По словам источника, никаких рисунков Модильяни в доме Баталовых "не было и нет", кроме одного, того самого, что опубликован в книге «Бег времени», но он уже находится на музейном хранении.

"Нелепой" назвали историю о том, что шедевры будто бы "выбросили по незнанию, а потом их также по незнанию купили в Израиле".

- Уверяем вас, вдова Алексея Баталова в курсе всего, что хранится в их доме, - рассказали kp.ru в аукционном доме. - Еще при жизни Баталова она пыталась пристроить на аукцион бумаги из коллекции Ольшевской, предлагала что-то в РГАЛи, но о рисунках Модильяни никаких разговоров никогда не велось. Максимум, о чем говорилось, это о рисунках самого Баталова...

«Попыткой пиара» назвал информацию об обнаружении Модильяни известный арт-критик Константин Бабулин.

- Если эти рисунки есть, почему нам их не показывают, и никто их никогда не видел? Так не бывает, - уверенно заявил Константин.

Как отметили специалисты, о наличии в доме Баталовых "сумасшедшей коллекции" ценой сто миллионов долларов, все узнали лишь в декабре из передачи по «Первому каналу».

- То, что до этой передачи ни один коллекционер и слыхом не слыхивал о каких-то невероятных раритетах семьи Баталова - свидетельствует о многом, - продолжает Бабулин. - Коллекционеры всегда в курсе всего. Скажем, в Питере живет одна вдова партийного функционера. Говорят, что у нее в квартире ценности - чуть ли не на миллиард, включая Босха и Брейгелей. На этот счет есть разные точки зрения: кто-то опровергает, мол, были мы в этой квартире, там одни подделки. Другие отвечают, да нет, там все настоящее. Но слухи об этом ходят много лет. А такого, чтобы у кого-то хранился Модильяни на сто миллионов, но никто об этом ничего не знал - полная чушь.

Дополнительное "фи" вызвала информация о том, что у Баталова хранились не просто рисунки, а "холсты" Модильяни. То, что художник подарил рисунки своей возлюбленной - история есть, но о подаренных "холстах" Модильяни никто никогда ничего не говорил.

Ну и к тому же с Ниной Ольшевской поэтесса познакомилась лишь по прошествии двадцати лет с момента последней встречи с Модильяни. Неужели спустя двадцать лет она перенесла запрятанные рисунки с собой на чужую квартиру?

По одной из версий специалистов, история с «обнаружением Модильяни» - это либо пиар самой Мазур, либо не слишком удачная попытка сделать провенанс сомнительным работам. "Где-то есть какие-то работы, которые нужно выдать за Модильяни и подороже продать. Предприимчивые люди, услышав историю про скандал с квартирами Баталова, решили погреть руки на хайпе и добавить, что помимо квартир, мошенники завладели еще и картинами Модильяни из коллекции Баталова", - говорит Бабулин.

ТАК ЗНАЧИТ, НИЧЕГО НЕ БЫЛО?

Не факт. Если не шедевры Модильяни, то кое-какие драгоценности Анны Ахматовой в доме хранились. И стоимость их пусть и не сто миллионов долларов, но все же существенная.

Как неоднократно подчеркивали члены семьи, коллекция была не Ахматовской. Она принадлежала Нине Ольшевской.

-Все вещи дарились людьми, которые приходили к Нине Антоновне... К ней тянулись, она ценила людей за красоту, за талант, но не за деньги, - говорит актриса Людмила Дмитриева.

Среди подаренного были книги с подписями, личные вещи. Безусловно, ценные, безусловно, интересные, как-никак, в доме Ардовых побывало три Нобелевских лауреата!

Все бумаги актер Алексей Баталов хранил на чердаке.

Возможно, хранились на чердаке и какие-нибудь неизвестные портреты Ахматовой. Пусть и не Модильяни, но тоже по нынешним временам недешевые. Во время передачи Элина Мазур говорила, что в 2013 году один из рисунков Модильяни, запечатлевший Ахматову, был продан на аукционе "Сотбис" за миллион триста восемьдесят тысяч долларов. Мазур немного подпутала. Это был не рисунок Модильяни, а гуашевый портрет работы Юрия Анненкова. Причем, не из дома Баталовых, а из Петербурга. Но сумма продажи все равно впечатляет.

О том, что еще есть в доме Баталовых - читайте в следующем материале.