"Пропавшую коллекцию" Алексея Баталова оценили в 10 миллионов евро

Актер Алексей Баталов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Неожиданно в скандальной истории с имуществом семьи Алексея Баталова появился новый игрок. Эта Элина Мазур, многими уже позабытая «подруга» Виталины Цымбалюк-Романовской. Напомним, три года назад Мазур защищала интересы Виталины и обещала вернуть Джигарханяна в семью. Но потом «подруги» рассорились вдрызг. И тогда Мазур вернула не Джигарханяна, а по генеральной доверенности как раз ему вернула квартиру, записанную на Виталину. В общем, та еще штучка...

Элина Мазур. Кадр из передачи НТВ

Теперь Элина выскочила как черт из табакерки и решительно выдает себя за охотницу за коллекцией Баталова. Ну а что? Хайп нынче стоит дорого. Почему бы не погреть руки на новом скандале?

Чтобы же было в этой коллекции, помимо архивов Анны Ахматовой? По словам Мазур, там было письмо Маяковского Нине Ольшевской, маме Алексея Баталова, инскрипты Мандельштама. Письма Блока… Но самое дорогое – это картины. Они лежали в "фанерном чемодане или в старых тубусах". Картины Петрова-Водкина и главный раритет - портрет обнаженной Ахматовой роботы Модильяни… Все это она якобы видела своими глазами, когда несколько лет назад была в гостях у Баталова.

Теперь обнаженной Ахматовой, вероятно, завладели Цивин и Дрожжина. Часть литературного наследия давно уже вывезли в Израиль и во Францию.

- У Баталова хранились ценности, имеющие большую художественную ценность, - утверждает Мазур. - Это коллекция раритетов принадлежала маме Алексея Владимировича. Ему все перешло по наследству. Архив Ахматовой хранился на чердаке у него на даче...

Наталья Дрожжина и Михаил Цывин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Эта авантюрная женщина обещает выплатить 100 миллионов рублей тому, кто вернет «культурные ценности» семье актера. Тем времени друзья Баталова, которые действительно находились с ним бок о бок на протяжении десятилетий, слушают ее с изумлением.

- Осенью 2017 после смерти Алексея Владимировича мы наводили на даче порядок. Как раз убирали чердак, - рассказали помощники Баталова Владимир Иванов и его брат Константин. - Нашли там только рабочий сценарий «Дамы с собачкой» и сервисную книжку на старый «Москвич». Никаких архивов Ахматовой не было. Действительно у Алексея Владимировича был ее сборник стихов, подписанный Анной Андреевной и дореволюционное издание Пушкина. Эти две книжки мы передали Марии Баталовой. Потом они куда-то пропали…

Так можно ли верить Элине Мазур?

- Она авантюристка, которая из пальца высасывает «сенсацию», - считает Михаил Цивин. - Мазур подозревает его в похищении архива Баталова. Придумывает про ахматовские письма и картины Модильяни. Непонятно, каким образом она попала в эту семью. Я у Баталовых не взял ни копейки, не то, что Модильяни.

Ну разве Мазур остановишь…

- Прошу вернуть наследнице Алексея Баталова 12 произведений Модильяни, а также литературное наследие Ахматовой, переписку с Мандельштамом и с Маяковским, и еще два письма Блока, - сказала Элина на программе "Пусть говорят"…

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