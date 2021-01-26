«Надо было пройти боль и отчаяние»: Никита Ефремов — о наркозависимости, наследственном алкоголизме, свадьбе и детях

Представляем избранные фрагменты двухчасовой беседы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире ТНТ идет сериал «Полет», где у Никиты Ефремова (и его отца, кстати, тоже) — главная роль. Именно поэтому актер решил прийти в гости к Ксении Собчак в ее ютуб-шоу, чтобы внезапно разоткровенничаться обо всем. Представляем избранные фрагменты двухчасовой беседы.

Про прощение семьи Захарова

«Я сам много обижаюсь. Много обид, если что-то идет не по-моему. И вот, я ставлю себя на место и представляю, что случилось что-то с моим воображаемым ребенком. Во мне бы хватило сил простить? Сейчас я не на месте родственников Захарова — не могу туда лезть. Единственное, что я понимаю: эта ситуация — боль для всех. Что касается меня, есть ближний круг друзей, терапевты, к которым бы я пошел в первую очередь [если бы случилось подобное]. Попросил бы у них помощи прожить боль, которая со мной происходит».

Про Марию Ивакову

«Затянувшиеся приключения с алкоголем довели меня до эмоционального дна, от которого я оттолкнулся. Слава Богу, в моей жизни это произошло. И так случилось, что когда мы с Машей встретились, она развивалась, можно сказать, духовно. И мы пошли дальше. Выглядит так, что Никита встретил некую Машу и тотально поменялся. Что касается множества фото с Машей, тут присутствует процентов тридцать расчета. Я понимаю, что ее инстаграм-аудитория во много раз больше (1 миллион подписчиков и характеристика «Творческая, честная, огненная женщина. Манифестор»). Какие-то люди ко мне приходят. Первый раз Маша меня отметила на фото — и тут же добавилось около пятнадцати тысяч человек»

Про срыв съемок в нетрезвом виде

«Алкоголь стал очевидной проблемой, когда я однажды сорвал съемку. Пришел абсолютно невменяемый, заплатил штраф, все переснимали. Потом мне все вокруг начали об этом [проблемах с алкоголем] говорить. А потом я понял, что как бы сильно не пытался остановиться, не могу. Это действительно болезнь. В голове возникает навязчивая мысль: это мне надо, это спасет. Мне было так невыносимо, что для того, чтобы прийти в нормальное состояние, надо было обязательно выпить. Или что-то еще»

Про алкоголизм Ефремовых

«Есть предрасположенность: я понимаю, что и дедушка, и папа [злоупотребляли алкоголем]. Не знаю, насколько это передается. Подтверждено это или нет. Есть романтизация этого момента: образ выпивающего артиста. Первый раз я попробовал алкоголь в детском лагере, где взрослые парни позвали и угостили».

Михаил Ефремов Фото: Иван ВИСЛОВ

Про сестру Анну-Марию

«Мы общаемся, но не могу сказать, что дружим. Например, с Анной-Марией можем не созваниваться три месяца, потом раз — встретиться и прообщаться два дня подряд. Вчера, например, мы разговаривали. Коля (сын Михаила Ефремова от брака с актрисой Евгенией Добровольской, тоже актер) звонил сегодня и приглашал на год Аллы Николаевны (дочери). Что касается Анны-Марии (которая говорит о себе в мужском роде, просит называть Аэм Тиллмари, и позиционирует себя как «небинарный полиаморный пансексуал») — это полностью ее выбор. И если ей понадобится помощь, я всегда буду рядом. Я ее люблю вне зависимости от ее поиска»

Михаил Ефремов и его дочь Анна-Мария Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Про попытку суицида

«К ужасу у меня появилась холодная готовность это сделать. Мне было 20-21 год. Может быть, даже не показушная. Меня привело к этому ощущение тотального обесценивания того, что я живу. Я совершил некие действия [суицидального характера], но неудачно. Сейчас я понимаю, что мне надо было пройти эту боль и отчаяние. В таких ситуациях самое страшное и больное — невозможность обратиться за помощью. Очень важно поговорить об этом. Это не стыдно».

Про «Гражданина Поэта»

«Меня звали в проект (после того, как Михаил Ефремов оказался под следствием — Авт.). Но я не пошел. Почему? Во-первых, этот проект заточен под Мишу. Если бы он сделан под меня, другое дело. А делать замену...Мне этот рисунок неинтересен. Политизированность ни при чем. Я очень быстро завожусь. Когда мы делали историю поддержки Павла Устинова (осужденного на 3,5 года колонии актера, которому потом сменили срок наказания на условный), я обнаружил, что у меня вскипает злость, ненависть, с этой злостью я требую добра. Это не мой путь. Мне важно искать середину»

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Про свадьбу и детей

«Этот вопрос непростой для меня. Я обсуждаю его в том числе и с психотерапевтом. Маша знает. И это нормально. Женитьба — довольно серьезный шаг. Я легко могу сказать «да» или «нет», но это будет безответственно. Внутри я не готов. У меня есть опыт неудачного брака (с коллегой Яной Гладких), поэтому мне внутри кажется, что накинется хомут, что буду должен трудиться или что-то еще. И все эти «должен» мешают мне быть свободным и честным в этом выборе. Пониманием того, что я действительно хочу. То же самое и с детьми. Когда большой кусок жизни (алко-наркотическая молодость) уходит на развлечения, возникает соблазн прожить нормальную молодость сейчас»

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