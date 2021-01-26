Александр Хинштейн: Незаконные акции 23 января сопровождались фейками и провокациями

Александр Хинштейн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Александр, ваш комитет проанализировал все эти призывы и фейки, которые наводнили соцсети накануне и после массовых акций 23 января. Скажи, пожалуйста, ты можешь эту статистику озвучить?

- Да, конечно. Комитет Госдумы по информполитике проанализировал фейки и различные информационные провокации, которыми сопровождалась как подготовка, так и проведение несанкционированных акций 23 января в России.

Мы выявили большое число фейков. Если быть конкретным, то 53 темы сообщений содержали некорректные сведения.

Это фейки, которые распространяли заведомо ложную информацию.

Например, о приготовлении со стороны государства к этим протестным акциям. Скажем, о том, что отдано распоряжение применять боевое оружие и патроны против протестующих.

Это были материалы, в которых сообщалось о гибели участников акций.

Два таких примера есть, оба никакого отношения ни к акциям, ни к России не имеют, и в дальнейшем анализе выяснилось, что украинские блогеры выдают реальных (живых) людей за сакральных жертв российского режима.

Вбрасывались в интернет и «фотожабы» о якобы поджогах кремлевской стены, передвижении военных колонн по городу.

Шли ложные сообщения о количестве участников акции, потому что еще события не закончились, а информагентства, в частности, Рейтер, уже объявило о 40 тысячах митингующих в Москве. Затем эта цифра возросла до 50 тысяч, тогда как при самом скрупулезном подсчете этих значений не было и близко.

- Ну, оценки официальных органов и неофициальных всегда расходятся.

- Официальные данные МВД - 4,5 тысячи, неофициально разговор может идти о 10, максимум 12 тысячах, с учетом всех прилегающих к местам проведения акции в Москве улиц.

Но, согласитесь, 10 и 40-50 тысяч - это совсем не одно и то же. Хотя фейковые линии стали говорить уже о миллионах (!), и это давало потребителям и создателям заведомо ложной информации возможность проводить аналогию с «болотными» событиями (протестная акция на Болотной площади 2011 года – А.Г.), с акциями 2019 года.

Отдельно хочу остановиться на новых мотивах, которых мы раньше не видели - это выступление в соцсетях блогеров, которые представляются сотрудниками полиции и Росгвардии и демонстративно срывают с себя погоны, жетоны и говорят, что уходят со службы в знак протеста. Потому что, мол, не могут воевать с собственным народом.

Мы выявили 13 таких фактов и, что характерно, все 13 человек никакого отношения ни к МВД, ни к Росгвардии не имеют. Среди них есть домохозяйки, фитнес-тренеры, лишь один из этих людей ранее проходил срочную службу во внутренних войсках, но уже давно уволился и живет гражданской жизнью. Срочную службу, подчеркиваю, проходил, то есть, по призыву.

- Ваш комитет об этом сообщает через два дня после того, как акции завершились. А накануне или в ходе их можно было выплескивать разоблачения в эфир?

- Ну, надо понимать, что комитет Госдумы это все-таки парламентский орган, и работа, которую мы ведем, и такой анализ, это все-таки не совсем профильная деятельность для депутатского корпуса. Скорее, это задача контролирующих структур.

Тем не менее, мы взяли на себя такую обязанность, такую ответственность, просто понимая значимость и опасность существующих сегодня реалий.

На будущее, безусловно, будем активнее этим заниматься и наша цель не только проанализировать и показать, что происходило и чем сопровождаются такого рода протестные акции, но и, во-первых, проинформировать обо всех этих фактах полномочные структуры - Генеральную прокуратуру, Роскомнадзор.

А во-вторых - это не менее важно - посмотреть, какие изменения в законодательство требуются для того, чтобы бороться с этим явлением.

- А разве уже сейчас нет законодательно оформленной ответственности за подобные информационные вбросы?

- Сегодня закон изменили, сегодня у нас появилась и усиленная ответственность за фальшивую информацию, и уголовная ответственность введена за фейки, но только в том случае, правда, если они повлекли за собой какие-то тяжкие последствия, то есть, смерть одного и более людей.

Мы наделили Роскомнадзор правом применять санкции в случае, если владельцы интернет-ресурсов не удаляют запрещенный контент.

При этом важно отметить, что под владельцами ресурсов мы имеем в виду не блогеров, а тех, кому принадлежат социальные сети или интернет-страницы.

Вот тема, скажем, с фейковыми полицейскими. Она нас заставила задуматься, что с этим делать, потому что законодательство говорит о максимальном наказании всего лишь в виде штрафа в размере полторы тысячи рублей. За незаконное ношение формы. Плюс конфискация этой самой незаконной формы.

Но, одно дело, когда человек надел форму и фотографируется у метро, и его действия никаких общественных последствий не образуют и опасности нет. Ну, условно, стоит там двойник Сталина… Формально он нарушает КоАП. Но при этом, из-за того, что он надел погоны генералиссимуса, каких-либо последствий негативных не наступило.

А вот когда человек, не имеющий отношения к службе, с себя срывает погоны, он тем самым формирует у людей совершенно искаженное представление о реалиях. Он, по сути, разжигает существующую сегодня ситуацию, сталкивая лбом между собой гражданское общество и людей в форме. А это очень опасно. Потому что когда люди в форме, - а мы это, к сожалению, видели в наших бывших братских республиках,- оказываются в роли пушечного мяса, страна рушится.

- Что будете предпринимать?

- Будем прорабатывать инициативу и вводить еще один вид ответственности за ношение формы в случае, если это сопровождается фейковыми действиями и фейковыми заявлениями. Я сейчас называю это не юридически, а смыслово, но понятно, что это будет прописано юридически ровно так, чтобы формулировка была во всех смыслах чистой и понятной.

- Я подумал знаешь о чем? Это же не последняя подобная акция?

- Нет, конечно. Акции будут нарастать.

- Может быть, вашему комитету не через два, не через три дня, а прямо в ходе акции звонить в СМИ и такие публикации делать?

- Предложение принято.

МНЕНИЕ

Александр Коц

В России хотят разыграть «белорусский сценарий». А смогут?

Что общего и какие различия российских и белорусских политических реалий, разбирался спецкор "КП" Александр Коц (подробности)