Володин об инциденте с полицейским, ударившим женщину в живот: «Он исполнял свои обязанности. Ему мешали»

Вячеслав Володин во вторник приехал на радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник приехал на радио «Комсомольская правда» и ответил на вопросы наших журналистов. Речь, в том числе, шла о субботних митингах.

- Вот уже третий день в соцсетях обсуждается случай, где полицейский в Питере ударил женщину в живот. Видели ли вы этот ролик? - поинтересовались журналисты «Комсомолки» у Володина.

- Когда речь идет о неразрешенном митинге это сопряжено с определенными рисками. Человек, идущий туда, должен понимать, что он нарушает закон, а полиция охраняет закон. Полицейский исполнял обязанности. Ему мешали,- отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, нужно также учитывать, серьезный ли вред причинил полицейский здоровью женщины. Володин напомнил, что женщина уже выписана из больницы.

- Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, тем более, вреда здоровью не было такого, которое потребовало бы лечение, наверное, правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно, понимая, что им надо защитить закон, - сказал Володин.

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