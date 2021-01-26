На Дальнем Востоке цены на бензин поднялись

На большинстве заправок подорожали только определённые виды бензина, на некоторых стоимость обоих видов основного автомобильного топлива осталась без изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году первый подъем цен на моторное топливо зафиксирован во Владивостоке. На большинстве заправок подорожали только определённые виды бензина, на некоторых стоимость обоих видов основного автомобильного топлива осталась без изменений. В чем причина новой «ценовой волны»?

ПОСТАВКИ СНИЖАЮТСЯ

В конце торгового дня в понедельник цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже незначительно снижались. АИ-92 подешевел на 1,32% - до 52393 руб за тонну, АИ-95 - на 2,35% и составил 52872 руб за тонну, стоимость зимнего дизельного топлива снизилась на 0,04% - до 48661 руб за тонну по сравнению с предыдущим торговым днем. Несмотря на это, отмечают эксперты, они остаются выше прошлогодних максимумов и близки к историческим максимумам 2018 года.

«Причины роста цен комплексные, - отмечает Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при Правительстве России. – Но, на мой взгляд, одной из главных причин является сделка ОПЕК+. Именно поэтому в прошлом году мы наблюдали рост экспорта нефтяными компаниями».

Аналитики увязывают рост оптовых цен с заметным снижением биржевых объемов. По данным ЦДУ ТЭК на 20 января, среднесуточные поставки нефти на внутренний рынок снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца, в целом поставки нефти на внутренний рынок составили 746,6 тыс. тонн.

Некоторая коррекция цен на нефть по сравнению с прошлой неделей в сочетании с ростом акцизов и механизмом демпфера приводит к тому, что нефтеперерабатывающие заводы работают в убыток. Кроме того, сохраняющееся сдерживание добычи нефти в рамках ОПЕК+ делает проблематичным увеличение объемов поставок сырья на НПЗ.

ДЕМПФЕР: ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

Рынок находится под давлением ряда факторов, которые еще окажут влияние на цены.

Главный (и уже традиционный) фактор – рост налоговой нагрузки на нефтяной сектор. Порядка 70% стоимости топлива составляют налоги и акцизы, которые нефтяники выплачивают государству. Акцизы на нефтепродукты индексируются в России ежегодно. С 1 января 2021 года ставки акцизов на нефтепродукты увеличились еще на 4%.

За последние пять лет ставка акцизов увеличилась почти вдвое - с 7530 руб./т до 13262 руб./т (в начале 2021 года рост составил 510 р/т) на автобензин и с 5244 руб./т до 9188 руб./т. (подорожал на 353 р/т) на дизельное топливо.

Увеличение спроса на топливо, по мнению аналитиков, также связано с ежегодной подготовкой к посевной и накоплением запасов горючего для сельскохозяйственной техники. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать рост цен на нефть. После затяжной ценовой нефтяной «депрессии» 2020 года экспорт стал для российских компаний более привлекательным, чем поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Эта ситуация порождает дефицит топлива на внутреннем рынке. Так, по итогам прошлого года ряд крупнейших нефтяных компаний существенно нарастили объем экспорта бензинов: «Сургутнефтегаз» – на 35%, «Газпром нефть» – на 34% и Лукойл – на 23%. Причем, в середине года показатели били рекорды. Так, по итогам мая 2020-го Лукойл увеличил поставки на внешние рынки на 210%, а «Газпром нефть» - на 107% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При росте нефтяных котировок повторение ситуации более чем вероятно. Более того, это так называемая «долгоиграющая отложенная перспектива», уверены эксперты. Иначе говоря – это проблема, которая со временем будет только обостряться.

Благоприятные условия для вымывания бензина с внутреннего рынка создает механизм демпфера. Он был введен с 1 января 2019 года с целью компенсировать нефтяным компаниям потери в том случае, если поставки на внутренний рынок для них менее привлекательны, чем экспортные.

СМЯГЧЕНИЕ МАНЕВРА

В реальности механизм демпфера привел к обратной ситуации на рынке, когда нефтяные компании стали вынуждены продавать топливо на внутреннем рынке себе в убыток.

В последнем письме в адрес Независимого топливного союза ФАС отмечается, что более 4% в цене бензина дополнительно вносит демпфер - именно тот механизм, который был обязан сгладить рост цен.

«Налоговый маневр заключается в том, что снижается экспортная пошлина и увеличивается налог на добычу. В итоге и цены фактически на внутреннем и внешнем рынке выравниваются. Чтобы внутренний рынок не страдал от этого, как раз и был принят демпфер, - объясняет старший аналитик WMT CONSULT Валерий Андрианов. - Но этот демпфер, как мы видим, не работает. То есть это результат длительного, многолетнего налогового маневра и не совсем правильных мер, которые были направлены на смягчение последствий этого маневра».

Эксперты говорят о необходимости пересмотра механизма налогового демпфера, адаптировав его к текущим рыночным реалиям. По мнению аналитиков, это поможет стимулировать сектор переработки, который находится сейчас в тисках налогового маневра.

Но изменение параметров демпфера не приветствуется Минфином. В министерстве считают, что нужно использовать демпфер в том варианте, в котором он был раньше, чтобы не терялись доходы бюджета.

«Я не думаю, что это вопрос саботажа. Думаю, это вопрос разности горизонтов планирования, – рассуждает Леонид Крутаков. - Любая промышленная компания планирует как минимум на 15, а то и 50 лет, а Минфин – всего на бюджетный 1 год. Конечно, на первой фазе инвестор должен вкладывать, брать кредиты, уходить в минус, чтобы потом получить плюс. А Минфин говорит: «Не-не-не! Все платите сразу, а дальше сами разбирайтесь. Это вопрос тактического несовпадения и отсутствия национальной стратегии роста энергетики. В стране есть частные компании, есть государственные компании. У каждой из них есть своя стратегия, но общей нет».

В результате действия демпфера на оптовом рынке намечается дефицит. Так, ряд крупнейших нефтяных компаний уже значительно сократил поставки топлива на биржу. По итогам декабря 2020 года продажи Лукойла по бензинам сократились на 21% (более 15 тыс тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «Газпром нефть» уменьшил продажи на 4% (почти 3 тыс тонн), «Сургутнефтегаз» - на 17% (более 2 тыс тонн), Антипинский НПЗ – на 26% (почти 2 тыс тонн).

ОДНИ СОКРАЩАЮТ, ДРУГИЕ - НАРАЩИВАЮТ

При этом крупнейший поставщик топлива на внутренний рынок – компания «Роснефть» - наоборот нарастила поставки. Компания традиционно закрывает дефицит топлив на внутреннем рынке. Так, по итогам декабря 2020 года, Роснефть нарастила объем поставок на внутренний рынок на 52% по автобензинам и на 32% по дизельному топливу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля продаж компании на биржевом рынке в декабре выросла относительно прошлого года на 12% и достигла рекордных за всю историю торгов 62% по автобензинам. Рост аналогичного показателя по дизельному топливу - +3% , итоговая доля компании по ДТ составила 47%.

С начала года по состоянию на 22 января 2021 года компания продала на бирже более 100 тыс. тонн автомобильного бензина, что составляет 15% от производства при биржевом нормативе 10% (в полтора раза больше), и дизельного топлива более 140 тыс. тонн, что составляет 10% от производства при нормативе 6% - почти в 2 раза больше.

Январский норматив биржевых поставок «Роснефти» - 7 тыс 328 тонн - сопоставим с суммарным нормативом 3-х крупных игроков российского рынка – ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза и Газпромнефти (около 7 тыс700 тонн) (бензины «Роснефть» не экспортирует).

У МИНФИНА КОРОТКАЯ СТРАТЕГИЯ?

Примерно 10% цены на бензин составляют транспортные расходы. Последние несколько лет тарифы на перевозку грузов увеличивались на 7-10% в год, и только с 2019 года правительство ограничило ежегодный рост уровнем инфляции.

Но даже такой рост тарифа критичен для АЗС во многих регионах. Наиболее остро вопрос стоит для Дальнего Востока, где работает всего два НПЗ. Их мощностей не хватает для удовлетворения спроса огромного региона, где ежегодно наблюдается дефицит топлива. Владельцам АЗС приходится закупать топливо в соседних областях и везти по железной дороге, что приводит к росту цен на АЗС дальневосточного округа. Обещанное властями решение проблем с поставками автомобильного топлива в регион, которое могло бы затормозить неудержимый рост цен на АЗС независимых сетей, постоянно откладывается из-за разногласий в министерских кабинетах. Решение о компенсации железнодорожных тарифов не принято по одной причине - не внесена в бюджет расходная статья, а это зона ответственности министерства финансов.

«Тот же вот завод «Роснефти», о котором говорят не первое десятилетие, пока не может быть построен на Дальнем Востоке только из-за того, что Минфин не хочет согласовать в принципе достаточно разумные условия, - говорит старший аналитик WMT CONSULT Валерий Андрианов. - Причем здесь речь не идет о каких-то льготах, каких-то выделениях госбюджета – речь идет о нормальном, разумном инвестиционном механизме. То есть таком механизме, который был бы конкурентоспособен на мировом уровне и позволил привлечь российских и иностранных инвесторов в этот проект. То есть речь идет о создании конкурентной среды и инвестиционных преимуществ России».

Действующая фискальная политика не позволяет эффективно расширять нефтеперерабатывающие мощности внутри страны: инвестиции в строительство новых НПЗ не окупаются.

НЕСОВЕРШЕНСТВА СИСТЕМЫ

Существенный фактор колебания цен на рынке – это спекулятивные операции недобросовестных участников биржевых торгов на бирже. Они занимаются многократной перепродажей нефтепродуктов, создавая искусственный ажиотаж и разогревая таким образом цены на рынке.

В ноябре 2018 года спекулятивные операции разогнали топливные цены в несколько раз, что привило к острому кризису на топливном рынке. Роснефть была вынуждена приостановить продажи дизеля и бензина на бирже, чтобы блокировать действия спекулянтов, раскачивающих цены.

«Безусловно, в росте цен есть и доля спекулятивного капитала и спекулятивных действий трейдеров», - соглашается Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза.

К манипулированию часто прибегают и отдельные независимые сети АЗС, которые используют панику в собственных интересах, а зачастую и сами ее провоцируют. Из-за нежелания инвестировать собственные средства в развитие инфраструктуры собственных АЗС (в частности, топливохранилищ), недобросовестные участники рынка, спекулируют общественным мнением, пытаясь добиться льготных ценовых условий для собственных сетей (владельцы независимых АЗС обвиняют крупные нефтяные компании в завышении цен, требуют продавать топливо по льготным ценам в обход биржи).

Итак – вывод. Рынок находится под давлением ряда факторов, которые еще окажут влияние на цены.

Очевидно, что рост нефтяных котировок и отрицательная маржа переработки приводят к тому, что крупнейшие частные нефтяные компании естественным образом увеличивают интерес к экспортной альтернативе. Все это провоцирует их перенаправлять все большие объемы топлива за рубеж, обуславливая дефицит на внутреннем рынке. В то время как социально-ориентированный бизнес берет на себя львиную долю обязательств по обеспечению внутреннего рынка.

Рост цен в опте провоцирует рост стоимости автобензинов и в рознице. Несовершенства налоговой системы порождают дополнительную нагрузку как на потребителей топлива. так и на крупнейшего поставщика внутреннего рынка – компанию «Роснефть».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Нельзя полагаться только на социальную ответственность»

«Прежде всего, надо выстроить нормальную фискальную политику, - сообщает старший аналитик WMT CONSULT Валерий Андрианов. – Кроме того, нужны меры, направленные на то, чтобы частные компании действительно поставляли большие объемы нефтепродуктов на внутренний рынок, потому что одна Роснефть не может тянуть постоянно этот воз.

Но повторюсь еще раз: должен быть нормально настроен именно фискальный механизм, который был сделал привлекательной нефтепереработку. Мы же очень давно говорим, что нефтепереработка у нас невыгодна. Пытались уже это изменить в результате налогового маневра, но постоянно что-то не получается. Все-таки любые компании, в том числе и государственные, они должны как-то зарабатывать, получать деньги на свое развитие. А для того, чтобы это происходило, нужны нормальные условия. Нельзя полагаться только на социальную ответственность».