Стал затворником из-за тоски по жене: как живет сейчас Леонид Куравлев

Последняя работа Леонида Вячеславовича - роль отца Леонтия в фильме «Весь этот джем» (2015 год). С тех пор он не снимается в кино. Фото: Кадр из фильма

В этом году актеру Леониду Куравлеву исполнится 85 лет. Новогодние каникулы, во время которых телеканалы наперебой крутили комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», освежили в памяти полюбившегося героя Куравлева - Жоржа Милославского. А ведь давненько ничего не слышно о народном артисте. Мы расспросили о нем коллег и знакомых.

«Давление мучает»

- Леонид Вячеславович сейчас очень плохо себя чувствует. И поэтому ни с кем не хочет общаться, - рассказал «КП» давний знакомый актера Александр Седухин, директор гостиничного комплекса «Иван Васильевич» в Ярославле. - Давление его сильно мучает. Может и голова кружиться, и общее состояние неважное.

- Куравлев давно страдает гипертонией, ранее он перенес инсульт. Конечно, и возраст сказывается, - рассказал нам один врач, знакомый с ситуацией. - Но он бодрится. Насколько слышал, угрозы его жизни нет.

Актер вместе с дочерью Екатериной живет в знаменитом Доме на набережной. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Квартира в Доме на набережной

Леонид Куравлев многие годы живет в Москве в знаменитом Доме на набережной. Раньше актер жил на Можайском шоссе, но потом ему дали шикарную квартиру площадью 100 квадратов в генеральском доме на улице Серафимовича, 2. Высотка была построена в 1931 году для партийной элиты. Здесь жили балерина Уланова, танцор Игорь Моисеев (нынче тут живут его родственники). В прошлом - Куйбышев, Жуков, Тухачевский. Квартиру номер 37 занимала Светлана Аллилуева, дочь Сталина. А квартира 28 (с видом на Москву-реку, Кремль и храм Христа Спасителя) принадлежит Куравлеву и его дочери Екатерине. Из сегодняшних знаменитых соседей - вдова Баталова Гитана Аркадьевна.

- Я давно не выхожу и давно Ленечку Куравлева не вижу, хотя прекрасно его знаю, - рассказала «КП» вдова Баталова. - Раньше и в гости ходили. Что с ним сейчас, не знаю.

Оказалось, что в декабре актер уехал из Москвы и самоизолировался на даче в деревне. Мобильный телефон артиста заблокирован, а по домашнему номеру никто не отвечает. Звоню режиссеру Алле Суриковой, в фильме которой «Ищите женщину» снимался Куравлев.

- К сожалению, Леня сейчас не подходит к телефону, - вздыхает Алла Ильинична. - Я звоню, но он не отвечает. Нет, он не пропал. Просто не публичный. Не любит давать интервью.

В Гильдии актеров Союза кинематографистов тоже разводят руками:

- После смерти жены он никуда не ходит, ни с кем не общается. Раньше иногда приходил на ток-шоу, посвященные Гайдаю и другим режиссерам. Но туда он ходит, потому что там хорошие деньги платят, видно, хочет детям финансово помочь. А просто для общения никуда не выходит. Только на кладбище к жене. Замкнулся, и всё.

- А с праздниками вы его поздравляете?

- А как, если он не откликается? У нас за несколько лет все поздравительные телеграммы лежат. От правительства, Министерства культуры, мэра. Его не забывают. Но никто его найти не может. Он ничего не хочет, как будто утратил вкус к жизни.

В 20 лет Куравлев сделал предложение своей будущей жене Нине и прожил с ней всю жизнь. Фото: Личный архив

Не смирился с утратой

Помимо физического нездоровья, актера не отпускает тоска по умершей в 2012 году супруге Нине. Она его первая и единственная любовь.

- У Лени такая лебединая верность, очень редкая в наше время, просто до слез, - рассказала «КП» актриса Людмила Цветкова. - За ним никогда не водились амурные интриги. Обычно мужчины-актеры любят покрасоваться. Но для Лени подпиткой всегда была его семья. Он очень порядочный, настоящий мужчина.

- В случае с Леней поговорка, что время лечит, не работает, он продолжает горевать без жены, - считает Нина Маслова, сыгравшая в фильме «Иван Васильевич...» царицу. - Он с 20 лет и всю жизнь был женат на одной женщине - Нине, которую буквально боготворил.

Будущую жену Куравлев еще школьником приметил на катке. Но познакомиться с ней решился только спустя год, когда перешел в десятый класс. Нина тогда училась в 8-м. Начали дружить, ходить в кино.

Как отмечал Куравлев, он никогда не помышлял о другой. Просто решил для себя - свою судьбу уже встретил. По окончании вуза сделал Нине предложение и всегда спешил домой, где его ждали. Даже снимаясь в «Афоне» с 19-летней Евгенией Симоновой, стеснялся лечь с ней раздетым. Режиссер шутил: мол, другой бы использовал ситуацию, а Куравлев лежал под одеялом в спортивном костюме.

Жена Нина работала в школе учителем английского языка, потом директором. Куравлев много снимался и хорошо зарабатывал. Например, за съемки в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» получил 2,3 тысячи рублей. На эти деньги мог приобрести «Запорожец». Старшая дочь Екатерина родилась спустя два года после свадьбы, в 1962 году. Выучилась на актрису, но потом ушла из профессии. После смерти матери Екатерина живет с отцом.

Второй ребенок Куравлевых родился в 1978 году. Сын Василий окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), преподавал, сейчас владеет собственным бизнесом. Сын подарил отцу троих внуков.

- Уход нашей мамы стал для папы ударом, - рассказал «КП» Василий Куравлев. - Во многом это сказалось на том, какой стиль жизни он теперь ведет. После ухода мамы папа нередко грустит, но мы его поддерживаем всеми силами. Стараюсь звонить почаще, приезжать к нему. Все делаем, чтобы не расстраивать. Он по жизни человек добрый, веселый. Только после утраты немного поменялся. Да, ведет закрытый образ жизни. Любит внуков, нас. И мы его тоже.

Жорж Милославский вернулся на экраны в рекламном ролике. Фото: Кадр из фильма

КСТАТИ

Сбербанк заплатил за рекламу

Недавно Сбербанк снял видеоролик, оживив и переместив в нашу современность героя Куравлева Жоржа Милославского с его нетленной фразой: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» Некоторые зрители восприняли рекламу неоднозначно: мол, киноклассика - это святое. Однако сын Леонида Куравлева сказал, что их семье реклама понравилась и Сбербанк заплатил им за использование образа. Сумма контракта не разглашается.

Кстати, Куравлев отмечал, что фразу про «храните деньги» придумал на съемках именно он и Гайдай включил его экспромт в ленту.

Артист заранее распорядился, чтобы его имя появилось на камне.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Выбил свое имя на кладбищенском памятнике

Жена актера Нина похоронена на Троекуровском кладбище. Несколько лет назад на ее надгробном памятнике по заказу Куравлева было выбито и его имя, под которым оставлено место для дат жизни. Артист не скрывает: он ждет встречи с женой. А на груди всегда носит амулет с портретом любимой.