Правительство Эстонии впервые в истории возглавила женщина

Лидер Партии реформ Кая Каллас возглавила правительство Эстонии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Эстонии приведено к присяге новое правительство. Впервые в истории страны место премьера заняла женщина - 43-летняя лидер Партии реформ Кая Каллас.

Новоиспеченный премьер-министр заявила, что кабмин под ее руководством станет правительством роста и пообещала направить все усилия на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией.

Пост премьера в Эстонии освободился после ухода в середине декабря прежнего кабинета во главе с Юри Ратасом, который является председателем Центристской партии. Причиной отставки главы правительства стал коррупционный скандал, завязанный на крупном госкредите, выданном девелоперской компании Porto Franco. Ставка по займу в размере почти €40 миллионов была установлена на уровне 2% годовых, хотя аналитики утверждают, что в подобном случае 10% были бы в самый раз.

Кая Каллас на предвыборном мероприятии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительственную коалицию кабинета, ушедшего в отставку, помимо Центристской партии, возглавляемой Ратасом, входили правая партия ISAMAA и праворадикальная EKRE. Последнюю даже партнеры по коалиции называли «сложной»: время от времени с ее стороны раздавались призывы к темнокожим гражданам покинуть страну, а геям предлагалось перебраться в Швецию. Кроме того, активисты EKRE предъявляли территориальные претензии к России.

Ранее один из основателей партии, Март Хельме, вынужден был покинуть пост главы МИД после того, как назвал Байдена коррупционером, а премьера Финляндии Санну Марин сравнил с кухаркой, управляющей государством.

Помимо всего прочего, EKRE никак не вписывается в контекст политики Евросоюза со своим настойчивым желанием провести референдум и закрепить в конституции понятие брака как союз мужчины и женщины.

В конечном итоге развал коалиции и выход представителей EKRE из состава правительства пошел всем на руку. Правительство Каллас уже успело сформировать свою коалицию, в которую вошли Партия реформ нынешнего премьера и Центристская партия бывшего, за что глава кабмина получила горячую благодарность от президента Эстонии Керсти Кальюлайд, поскольку перед лицом пандемии страна не осталась без управления.

Во время встречи нового правительства с президентом, одному из высокопоставленных чиновников стало плохо – глава Министерства внешней торговли и информационных технологий Андреас Сутт потерял сознание. Позже врачи объяснили, что во всем виновато резкое падение сахара в крови, а не коронавирус, как подумали многие, увидев ролик с падающим министром.