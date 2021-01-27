«От такого человека надо бежать»: бывшая девушка разоблачила Давида Манукяна

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян. Фото: Иван МАКЕЕВ

К слезам Бузовой за 16 лет в телеэфире публика давно привыкла - Оля плакала по поводу и без, а уж после развода рыдала так громко, что даже запела. Вот и сейчас после расставания с блогером Давидом Манукяном, которого звезда «Дома-2» сама же за ручку привела в шоу-бизнес, поклонники готовились утешать, подбадривать, промокать жилетки... Однако, неожиданно для всех Бузова выпустила жизнерадостную песню, вышла на работу и с размахом отметила 35-летний юбилей, на котором светилась от счастья.

Недавно Ольга Бузова отметила юбилей Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Манукян, наоборот, после разлада почти не появляется на публике и не даёт комментариев. У него - чёрная полоса: в шоу «Танцы со звёздами», которое должно было закрепить его статус в шоу-бизнесе, блогер повредил руку и теперь рискует вылететь с проекта. В соцсетях Манукян больше не улыбается, а только с грустным видом благодарит своих подписчиков за поддержку. Похоже, на этот раз за страдания в паре будет отвечать не Оля Бузова, и это не случайно...

Как рассказала бывшая девушка Давида Манукяна, с которой он познакомился на бальных танцах (Дава - успешный танцор и ещё несколько лет назад участвовал в соревнованиях), приёмы манипуляции ему хорошо известны.

- В какой-то момент он стал промывать мне мозги, мол, танцы - это разврат. Говорил, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег, - призналась Валерия Агикьян. - По его словам, я должна была уехать в его родной Новосибирск и быть там домохозяйкой. Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и не достойна успеха.

Валерия Агикьян Фото: СОЦСЕТИ

При этом во всех интервью Манукян не слишком-то лестно отзывался о бывшей девушке.

- Он пытается проехаться на образе страдальца, как-то задеть меня и опорочить мое имя, - добавила Валерия в интервью «Москве 24». - Хотя я никогда не воспринимала Давида как конкурента, поскольку мы их паре не проигрывали. У меня нет на него обид. Я была очень удивлена, когда услышала столько негативных комментариев в свой адрес из его интервью. Ощущение, что он остался в переходном возрасте, либо пытается заработать себе рейтинг, подписчиков...

Напомним, Бузова и Манукян расстались после полутора лет отношений на дне рождения поющей ведущей. В первые часы скандала звезда «Дома-2» погорячилась и заявила, что блогер поднимал на неё руку и изменял. Сам он не стал отвечать на эти выпады, а вот его мама - несостоявшаяся свекровь Ольги Бузовой обвинила ее в распутстве и алкоголизме, правда, позже удалила из Инстаграма все оскорбления.