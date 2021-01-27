Выступление Владимира Путина на экономическом форуме в Давосе 27 января 2021: прямая онлайн-трансляция

Путин выступит на форуме в Давосе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин в среду, 27 января, выступит на международном экономическом Давосском форуме.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента России.

Ранее об участии в форуме президента РФ сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что выступление главы государства будет публичным, но то что касается предполагаемых дискуссий, то они традиционно пройдут в закрытом формате.

Напомним, что форум в Давосе проходит с 1971 года и организуется под эгидой Всемирного экономического форума. Он собирает ежегодно крупнейших экспертов, политиков и бизнесменов планеты.

В 2021 году из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса, мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

В последний раз Владимир Путин принимал участие в форуме в 2009 году. Тогда он был в должности премьер-министра Российской Федерации.