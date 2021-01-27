Депутата Госдумы лишили золотых приисков на 38 миллиардов рублей

Суд взыскал с депутата Госдумы Сергея Сопчука его долю в золотодобывающей компании "Терней золото". Фото: ТАСС/ Владимир Саяпин

Замоскворецкий суд Москвы установил, что требования Генпрокуратуры в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края, депутата от "Единой России", члена комитета по транспорту и строительству Госдумы Сергея Сопчука абсолютно законны. Суд взыскал с Сопчука его долю в золотодобывающей компании "Терней золото". По версии следствия незаконный бизнес мог принести депутату более 38 миллиардов рублей золотом и серебром. Теперь этот доход получит государство.

О том, что при Генпрокуратуре появилось управление по надзору за исполнением законов по противодействию коррупции, которое занимается финансовым мониторингом госслужащих "Комсомолка" рассказывала еще в 2007 году. Его сотрудники получили право оперативным путем сверять декларации чиновников и депутатов с информацией о реальных доходах их семей.

Бывший первый вице-губернатор Приморского края, депутат Государственной думы Сергей Сопчук. Фото: пресс-службы Госдумы РФ

В этом случае сотрудники Генпрокуратуры выяснили, что Сопчук на госдолжности незаконно занимался предпринимательством. Причем, узнать это удалось благодаря его конфликту с партнером, который… также оказался депутатом Госдумы. Правда, с приставкой «бывший».

Во время обысков Сопчук пытался использовал свой статус, чтобы оказать противодействие: забрал документы, которые могли представлять интерес для следствия. Но вся необходимая информация в Генпрокуратуре уже была. Доказательная база строилось на показаниях партнера депутат Сопчука - экс-депутата Госдумы Василия Усольцева, который также не имел права заниматься коммерцией.

Экс-депутат Госдумы Василий Усольцев. Фото: Официальный сайт Правительства Приморского края

Говорят, что бизнес у Сопчука и Усольцева пошел в гору не случайно. По данным следствия, они последние 10 лет вложили в "Терней золото" более миллиарда рублей. Став собственниками предприятия, они передали 99,73% акций сестре Сопчука. Но когда выяснилось, что удачная геологическая разведка может принести 38,5 миллиардов рублей (в виде почти 8 тонн золота и почти тонны серебра), партнеры не смогли поделить шкуру неубитого медведя и поссорились. Усольцева задержали в 2017 году сотрудники правоохранительных органов. Он дал признательные показания.

Теперь следствию еще предстоит выяснить, где депутаты "намыли" свой первый миллиард, который вложили в это рискованное предприятие. Ведь они указывали в своих скромных ежегодных декларациях только несколько миллионов рублей.

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