Попросил оставить себе лишь золотые запонки: Имущество задержанного полковника Черкалина распродали на 6,3 миллиарда

Склад денег полковника Захарченко оказался еще богаче. Фото: СК РФ

НА ЗАРПЛАТУ НЕ КУПИШЬ

Смотришь на некоторых наших чиновников, силовиков - деловые, скромные, все о пользе Родины думают. А как придут к ним следователи да выложат список найденных сокровищ - мама дорогая, это ж о чьей пользе они заботились?!

Очередной повод раскрыть рты.

Стало известно, что семью полковника спецслужб Кирилла Черкалина, который был задержан в апреле прошлого года по подозрению в получении взяток и мошенничестве, лишили почти всего имущества. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры, просившей арестовать и обратить в бюджет государства материальные ценности семьи Черкалина.

Список оказался весомым:

- пять московских квартир;

- два загородных дома;

- шесть участков общей площадью 7116 кв. метров в Барвихе;

- 14 нежилых помещений;

- два автомобиля «Порше»;

- 810 млн рублей;

- 72,75 млн долларов;

- 8,5 млн евро...

Все это было обнаружено в служебном кабинете и квартирах Черкалина и его отца. И все это теперь продано судебными приставами на электронных торгах. По некоторым данным, выручить удалось более 6,3 млрд рублей!

На фото вверху - коробка с валютой, изъятая у полковника Черкалина. Фото: СК РФ

- Фигурант дела не смог бы приобрести столько на свою зарплату. Да и вся его семья не смогла бы. Об этом говорят сведения о доходах полковника: официально он и его семья с 2005 по 2019 год заработали не более 55 млн рублей, - отметили в Генпрокуратуре.

ЗОЛОТЫЕ ЗАПОНКИ

По данным следствия, полковник занимался махинациями с коммерческими банками. Задержанный около 10 лет курировал проверки банков и других финансовых структур.

Часть незаконно полученных денег полковник вкладывал в недвижимость. Но среди изъятого оказалось немало и движимых ценностей. Среди них: 40 швейцарских часов, ювелирные украшения, сумочки известных брендов. Их прокурор также предложил обратить в доход государства, поскольку общая стоимость этой ювелирки и галантереи перевалила за 50 млн рублей.

Сам Черкалин согласился вернуть государству все, попросив оставить лишь золотые запонки, которые ему подарили. Сам он под арестом, знакомится с делом, которое следствие окончило еще весной 2020 года.

Но все же Черкалин не смог побить рекорд взяток другого полковника - Захарченко, который монетизировал свою должность в полиции на 9,5 млрд рублей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дела других «миллиардеров»

2016 год. Рекордсмен на 9,5 «ярда»

У полковника полиции Дмитрия Захарченко и его родственников изъято 9,5 млрд рублей. В машине полковника нашли 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов, а в квартирах сводной сестры и его родителей - 360 млн рублей, 1,5 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. Все ценности возвращены государству. Захарченко получил 15,5 года в колонии.

Знаменитая ручка Хорошавина. Ее оценили в 1,5 млн рублей.

2015 год. Губернатор - дорогая ручка

У губернатора Сахалина Александра Хорошавина, задержанного за взятку при заключении госконтракта на строительство Южно-Сахалинской ТЭЦ, нашли более миллиарда рублей и 800 дорогих украшений (в том числе авторучку стоимостью 1,5 млн рублей). Суд изъял у семьи Хорошавина имущество на 2,1 млрд рублей. Он осужден на 13 лет лишения свободы.

60 кило ювелирки

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был обвинен во взятках и мошенничестве, у него изъяли 60 кг ювелирных украшений и коллекцию из 150 часов стоимостью от $30 000 до $1 млн. Суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей.

2017 год. Монеты экс-министра по 6 млн

Суд арестовал за вымогательство взятки экс-министра экономики Алексея Улюкаева. У него нашли 15 объектов недвижимости, 564 млн рублей, золотые монеты стоимостью до 6 млн. В банках арестовали счета Улюкаева на 1 млн долларов и 280 млн рублей. Суд приговорил Улюкаева к 8 годам колонии.

2019 год. Офшоры и недвижимость

У экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, его родных и подставных лиц изъяты активы на 10 млрд рублей. Среди них 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля. Приговор обвиняемому должны огласить 21 декабря.

За мошенничество и создание преступного сообщества арестован экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. Генпрокуратура предъявила ему иск на 32,5 млрд рублей, которые он в том числе получил с продажи компании «СИБЭКО». Вся сумма изъята в пользу государства.

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