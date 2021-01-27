«Сто процентов не повторится»: блогер, задержанный за порчу машины ФСБ на акции в Москве, признал вину

Блогер Константин Лакеев признал вину, ему изберут меру пресечения. Фото: Instagram.com

Уже в ближайшие часы в Пресненский районный суд Москвы доставят 18-летнего блогера, Константина Лакеева, у которого почти миллионная армия подписчиков. Под псевдонимом Киевский он ведет страничку в популярной социальной сети TikTok. Вечером во вторник, 26 января, Костю задержали в доме тиктокеров на территории Новой Москвы. В отношении парня завели два дела по статьям «Хулиганство» и «Порча имущества».

Напомним, по версии следствия, он был одним из участников нападения на автомобиль ФСБ на Цветном бульваре. Инцидент случился во время несанкционированной акции протеста в Москве 23 января.

Первоначально блогер вину отрицал. А когда ему показали видеозаписи, на которых его легко опознать, сознался. На допросе парень явно нервничал.

Блогера обвиняют в нападении на автомобиль ФСБ во время несанкционированного митинга. Фото: Кадр видео

- Я начал обкидывать снегом и несколько раз пнул ее (имеет в виду машину прим. ред.) Я очень раскаиваюсь и сожалею. Прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских. Больше такое сто процентов не повторится, - заявил Константин Лакеев.

Про самого Костю известно немного. Молодой мужчина нигде не учится, скрывается от призыва в армию. Причем делает это весьма публично. За последний год он записал более тысячи видеороликов. Все это время он жил в разных домах тиктокеров. В последний, где произошло задержание, он переехал две недели назад.

Всего в результате несанкционированной акции протеста 23 января в России было возбуждено 21 уголовное дело. В основном они касаются нападений на сотрудников правоохранительных органов.