Несанкционированная акция в центре столицы 23 января 2021 года: Что происходит в Москве

Корреспонденты kp.ru находятся на акциях протеста в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 23 января проходит несанкционированная акция протеста сторонников Алексея Навального. Спецкоры kp.ru Александр Коц и Владимир Ворсобин передают самые последние новости с места событий.

Раннее сообщалось, что несмотря на предупреждения Роскомнадзора не привлекать к митингу детей, в акциях приняли участие несовершеннолетние. Из них 15 были задержаны, некоторых уже отпустили.

Кроме того, некоторые участники протеста вступили в противостояние с ОМОНовцами: они кидали в них снежки, блокировали им путь и выкрикивали оскорбления. Согласно последним данным, 39 силовиков получили травмы в результате незаконной акции.

Но, несмотря на это, безопасность - превыше всего. Поэтому полицейские в ходе митинга раздавали медицинские маски. А также - чай и печенье.

Отметим, что несанкционированные митинги сторонников Алексея Навального 23 января прошли во многих городах России. Есть задержанные участники акции, а также пострадавшие в ходе мероприятий силовики.