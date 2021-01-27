Запрет на опасную работу и внимание даже к ссадинам: как изменится Трудовой кодекс

Работник вправе не выполнять свои обязанности, если работодатель не обеспечил ему безопасность. Скажем, не выдал необходимую защитную спецодежду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума в первом чтении одобрила масштабные поправки в Трудовой кодекс, касающиеся охраны труда и травм на производстве (раздел X). Как поясняют в Минтруде, новшества позволят сократить число несчастных случаев на работе и профзаболеваний, более углубленно занявшись их профилактикой.

Вот некоторые из предполагаемых изменений.

1) Вводится запрет на работу в опасных условиях труда.

- Это когда на работника действуют факторы, которые способны создать угрозу жизни либо высокий риск развития острого профзаболевания. По проекту, если по результатам спецоценки обнаружится, что у работника опасные условия труда, то работодателю придется приостановить его работу, чтобы устранить опасные факторы. На этот период работника переведут на другую работу или отстранят с сохранением среднего заработка, - поясняет эксперт системы «Актион Охрана труда» Игорь Иванников.

2) Работник вправе не выполнять свои обязанности, если работодатель не обеспечил ему безопасность. Скажем, не выдал необходимую защитную спецодежду. Это не должно считаться прогулом и нарушением трудовой дисциплины.

3) Но если работник не использует выданные средства защиты, его могут отстранить от работы без сохранения зарплаты (сейчас так нельзя).

4) У работодателя появится новая обязанность — выявлять опасности и профессиональные риски на конкретном предприятии и периодически их анализировать. Рекомендации на этот счет утвердит Минтруд, с учетом мнения Роспотребнадзора и т. п.

5) Вводится понятие микротравм - ежели сотрудник, например, ушибся или порезался на рабочем месте. По таким случаям, если о них становится известно, на предприятии должно проводиться расследование — так сказать, профилактически (сейчас расследуются только несчастные случаи). Идея такая: там, где сегодня кто-то набил себе шишку, завтра кто-нибудь разобьет голову.

Проект долго обсуждался, и до сих пор к нему есть вопросы как со стороны работодателей, так и профсоюзов. Ряд поправок, как предполагается, еще будут внесены ко второму чтению.

- Но если отвлечься от деталей, главная идея законопроекта правильная — акцент на профилактике и создании рабочих условий, которые не будут приводить к ухудшению здоровья и потере трудоспособности. Это, конечно, более современный подход, чем расследовать уже случившиеся ЧП, - прокомментировал «КП» предполагаемые новшества профессор кафедры управления персоналом, проректор Финансового университета Александр Сафонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России вступил в силу закон об удалённой работе

В частности, документ предусматривает возможность заключения трудового договора в дистанционном формате (подробности).