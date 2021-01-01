С первого дня Нового года в России вступил в силу закон о дистанционной и удаленной работе. Теперь россияне, которые ранее перешли на «удаленку» из-а вспышки коронавируса, смогут чувствовать себя чувствовать более защищенными с правовой точки зрения.Напомним, как писал сайт kp.ru, документ посвящен особенностям регулирования труда и отдыха дистанционных сотрудников, он предполагает внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс России. В частности, закон предусматривает возможность компенсации расходов удаленных работников, а также возможность заключения трудового договора в дистанционном формате.Кроме того, он вводит три основных понятия:: удаленная или дистанционная работа, временная удаленная работа или комбинированный тип занятости.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января заживем по-новому: родителям — прибавку, богатым — налог, шашлычникам — штрафыЧто изменится для нашего кошелька с первыми часами Нового года (подробности).