Американский журналист утверждает, что КГБ CCCР начал разрабатывать Трампа более 40 лет назад

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Американский журналист и писатель, автор шести книг о политиках, Крейг Унгер выпустил свой новый (и весьма скандальный) труд под названием «Американский компромат: как КГБ разрабатывал Дональда Трампа и другие истории о сексе, жадности, власти и предательстве (American Kompromat, How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power and Treachery)».

Автор утверждает, что Комитет госбезопасности СССР в середине 1970-х годов увидел в «жадном и тщеславном» Трампе ценный актив и принялся за его разработку.

Также, по словам Унгера, Трампа от банкротства неоднократно спасали именно российские деньги, которые отмывались через его недвижимость.

Связь Трампа с КГБ якобы началась в 1976 году, когда молодой и амбициозный застройщик за смешные деньги приобрел в центре Нью-Йорка ветхий отель и превратил его в роскошный и преуспевающий. Унгер уверен, что именно тогда Трамп, который закупал телевизоры для своего нового отеля, и столкнулся с русскими спецслужбами.

Электронику будущий президент приобретал в магазине Joy-Lud Electronics, совладельцем которого являлся эмигрант из Советского Союза, одессит Сэм (Семен) Кислин. А сам магазин считался точкой, в которой КГБ вербовал потенциальных сотрудников. Кроме того, именно в этом магазине покупали электронику советские дипломаты и члены Политбюро, которым посчастливилось посетить тогда США.

За сотни взятых в кредит телевизоров Трамп расплатился через месяц, утверждает автор книги, ясно давая понять, откуда застройщик взял деньги.

Но оставляет за рамками своего повествования ответ на вопрос - почему ЦРУ и ФБР США прошляпили деятельность советских разведчиков в самом центре Манхэттена, а недавно скончавшийся в США еще один совладелец этого магазина Тамир Сапир (Темур Сепиашвили) позже стал, как и Трамп, мультимиллионером, владельцем многих объектов недвижимости.

В общем, после такой давней связи с СССР Трампу не оставалось ничего другого, как стать президентом США и расплатиться по всем долгам.

Пока неясно, станет ли новая книга бестселлером, но время для ее выхода, похоже, выбрано неслучайно: после завершения срока президентских полномочий Трампа не пинает разве что ленивый.