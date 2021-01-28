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В России будут развивать безотходную экономику

Проект системы промышленного симбиоза был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Источник:kp.ru
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Проект системы промышленного симбиоза был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Проект системы промышленного симбиоза был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Агентство стратегических инициатив и международный консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» подписали соглашение о развитии промышленного симбиоза на территории России. Проект системы промышленного симбиоза как эффективного инструмента безотходной экономики был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном АСИ и Фондом Росконгресс, в треке «Зеленая экономика» и вошел в топ-100 идей стратегического пула АСИ.

Промышленный симбиоз подразумевает создание сети предприятий, в рамках которой избыточные ресурсы и отходы одного производителя становятся источником ресурсов для другого. Таким образом создается экосистема, которая позволяет минимизировать объем отходов, снизить вред окружающей среде, а также увеличить эффективность использования имеющихся ресурсов и сократить затраты компаний на переработку отходов. Такая система способствует развитию новых бизнесов, формирует новые финансовые модели и повышает конкурентоспособность как отдельных предприятий, так и региона или страны в целом.

Примеров промышленного симбиоза в мире множество. Так, к примеру, списанные шины идут на производство напольных покрытий и матов в фитнес залы, фрукты и ягоды, утратившие товарный вид, используются для производства йогуртов, а остатки джинсовой ткани направляются на производство бумаги.

Еще один любопытный пример симбиоза недавно появился в Великобритании. Углекислый газ, улавливаемый при брожении пива на пивоварне, смешивается с картофельными отходами от производства чипсов и превращается в удобрение для подкормки урожая картофеля следующего года. Это позволяет сократить выборы СO в процессе производства на 70%.

Среди лидеров развития промышленного симбиоза в мире можно выделить Данию, Швецию, Китай, США, Латинскую Америку, Великобританию и ряд других стран, уделяющих особое внимание экономике замкнутого цикла и устойчивому развитию.

«Проще говоря, промышленный симбиоз заставляет деловой мир работать так же, как и естественная экосистема, где ресурсы не тратятся впустую. В конечном итоге это повышает эффективность бизнеса и работает на улучшение экологической ситуации в регионе», - отметила заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

Проект создания Центра промышленного симбиоза был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени» командой Санкт-Петербургского кластера чистых технологий. В его задачах прописаны: сбор и анализ современных передовых практик развития промышленного симбиоза; поиск эффективных решений для использования отходов вторичных ресурсов в России; формирование перечня инновационных технологий промышленного симбиоза; создание в стране эко-индустриальных парков, где отходы одного промышленного производства, резидента индустриального парка, становятся сырьем для другого резидента индустриального парка и др.

В рамках реализации подписанного соглашения в России будет сформирована единая методика внедрения модели промышленного симбиоза на основе лучших международных и отечественных практик. Затем при координации экспертов и партнеров агентства модель апробируют в пилотных регионах.

«Мы настроены на долгосрочное и эффективное сотрудничество, направленное на разработку и внедрение методологии, бизнес-моделей, принципов и подходов к реализации промышленного симбиоза на территории Российской Федерации», - подчеркнул Николай Питиримов, лидер проекта и председатель совета международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды».

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