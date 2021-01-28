«Я никого не уволила. И никому не уменьшила зарплату»: Любовь Успенская – о работе в пандемию, любви к дочери и большой премьере

Любовь Успенская сохранила в пандемию всю команду и помощников, всем платит зарплату. Фото: Личный архив

Любовь Успенская – одна из немногих артистов, кто остается востребованным и в пандемию. Ее приглашают выступать, в феврале у Успенской съемки в новом сезоне телепроекта «Три аккорда», а также Любовь выпускает клип на песню «По полюшку».

- Из-за пандемии у артистов концерты перенесены, выступлений нет. Заказники, концерты в ресторанах есть у единиц. Говорят, что в Москве самые востребованные женщины-звезды – Полина Гагарина и Любовь Успенская. Действительно у вас даже в такой период есть работа?

- Слава Богу, что она есть. Потому что в такой период без работы нам, артистам, сложно выживать не столько в финансовом плане, сколько в душевном. Работа — это наша медицина. На протяжении года мы живем в состоянии неопределенности. Работа есть, и она спасает. Благодаря тому, что могу несколько раз в месяц выступать – я на плаву и даю возможность выживать музыкантам. На мне большой коллектив, поэтому и расходы немалые. Я никому не уменьшала зарплаты. Несмотря на то, что многие артисты распускают коллективы, у меня по-прежнему все как было, так и есть. И моя команда, и мои помощники – все со мной. Люди счастливы и довольны, что я имею возможность всех поддержать.

Любовь Успенская с режиссером клипа на песню «По полюшку» Алексеем Логвинченко. Фото: Личный архив

- Сейчас сложно или совсем невозможно планировать концертную деятельность? Есть ли у вас съемки?

- Говорить о планировании концертов и гастролей бесполезно, так как сегодня все живут в подвешенном состоянии. Мы надеемся, что скоро все стабилизируется. Я продолжаю сниматься. В феврале начнется съемка проекта «Три аккорда». Я люблю эту программу, с удовольствием принимаю в ней участие. Потому что в «Трех аккордах» живой звук, а живая музыка – это и есть настоящее творчество. Это честная программа.

- Сейчас многие артисты из-за пандемии остановили выпуск новых клипов, треков. Потому что их выходы невозможно поддержать туром, концертами. Вы выпускаете клип «По полюшку». Почему это важно для вас?

- Для меня эта песня однозначно хит. И я воспользовалась свободным временем на карантине, чтобы реализовать мечту и снять клип на песню «По полюшку». Раньше на это просто не хватало времени.

- Насколько съемки клипа затратная история для артиста? Говорят, что это миллионные денежные вложения – имиджевые, не приносящие дивидендов.

- Я занимаюсь творчеством, а не ищу финансовую выгоду. Когда я влюбляюсь в то, что делаю, то не задумываюсь о том, сколько это будет стоить и на какую сумму я «попадаю».

- В песне «По Полюшку» есть фраза «Да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. Да с переломанным крылом, но прилечу к тебе». В сети тут же стали писать, что это песня – посвящение вашей дочери. Так ли это?

- Я исполняю песню для всех. У каждого человека есть свои проблемы, свои радости, поэтому каждый слушатель сможет представить личную историю. Тут можно подразумевать все, что хочешь: и любовь, и разлуку, проблему с детьми или с друзьями. Эта песня на все случаи жизни.

Певица с дочерью Татьяной. Фото: Личный архив

- Многие матери, да и остальные ваши поклонники весь год переживали за ваше самочувствия из-за скандала, который учинила ваша дочь. Удалось ли вам помириться?

- Я благодарна всем женщинам, всем матерям, которые переживали за меня. Положение, в котором я находилась для меня было ударом. Слава Богу, я пережила этот страшный этап. Никогда никому не желаю, ни одной женщине, ни одной матери, побывать в моей шкуре. Дай Бог, чтобы все могли только радоваться и гордиться детьми. Это то, ради чего мы живем. Моя дочь для меня - это цель и стимул, чтобы жить и творить. Никто не может заменить любовь к моей дочери.

- Сейчас заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина борется за то, чтобы не допустить принятие законопроекта о запрете суррогатного материнства для одиноких женщин. Вместе с запретом сурматеринства для иностранцев хотят его запретить и для незамужних женщин с диагнозом бесплодие. Очень резонансная тема. Поддерживаете ли вы Пушкину?

- Я поддерживаю. К сожалению, на сегодняшний день мужчины стали не очень активными. Сложно найти достойного партнера. Женщина, которая мечтает быть матерью – как можно запретить ей это? Для меня этот закон не является нормальным. Правильно, чтобы все, кто желает стать матерью, даже матерью-одиночкой, имели такой шанс и реализовали себя в материнстве.

Любовь Успенская в феврале начнет съемки в новом сезоне телепроекта «Три аккорда» Фото: Личный архив

- Миновал ли вас и близких коронавирус? Не страшно ли из-за пандемии выступать, как себя бережете?

- Я соблюдаю все правила санитарии – пользуюсь масками, перчатками, часто мою руки, принимаю пищевые добавки, иммуномодуляторы. К сожалению, у меня в коллективе переболели музыканты. Мы часто общались, находились близко друг от друга, поэтому я могла тоже заразиться, но слава богу - пронесло. Я стараюсь заниматься йогой, поменьше тусоваться, меньше выходить в люди, вообще не хожу по торговым центрам. И может быть эта осторожность меня и бережет. Все друзья уже переболели, и самое страшное позади.

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