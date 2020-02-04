Дом, в котором живет Люба: в особняке Успенской есть сауна, 16 комнат, а у собаки - отдельные апартаменты

Свой особняк на Новорижском шоссе площадью больше тысячи квадратных метров Любовь Успенская купила у застройщиков, а отремонтировала с учетом не только своих предпочтений. Здесь также учтены вкусы дочери певицы: к примеру, в холле стоит белое фортепиано, на котором любит играть Татьяна. Конечно, у Тани в доме есть своя комната - она расположена на верхнем (четвертом) этаже, и в ней много книг.

Дочь певицы разбирает картины в своей комнате.Фото: Первый канал

Этот дом Любовь обустраивала долго: в ремонт вложены огромные средства - гонорары за концерты в России и за границей. Зато теперь здесь легко можно разместить многочисленных гостей, и спрятаться от суеты мегаполиса. Вокруг прекрасная природа и друзья-соседи: семьи актера Харатьяна, певицы Славы, продюсера Дробыша.

Певица на фоне своего особняка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гордость хозяйки - огромная гардеробная: вход в нее возможен только после сканирования отпечатка пальца Успенской. Наряды, сумки, украшения расположены на просторных полках, а в помещении поддерживается оптимальная температура воздуха.

У входа в гардеробную с умным замком.Фото: Первый канал

Певица каждый нюанс в оформлении интерьера придумывала и продумывала лично: путешествуя по разным странам Успенская приобретала и заказывала доставку мебели, бытовой техники, отделочных материалов.

Любовь много времени проводит на кухне: она отлично готовит, поэтому с пристрастием выбирала плиту, варочную панель, гриль и пару духовых шкафов. Бытовая техника заказана из Германии, а холодильник приобретен в США.

Певица на кухне, где проводит много времени.Фото: Первый канал

На первом этаже особняка - гостиная с огромным телевизором. В холле, где потолки высотой восемь метров висит хрустальная люстра, которая, как и гардины куплены в Италии. Рядом - столовая, а гарнитур в ней - произведение искусства: он из цельного массива дерева, а ножки каждого предмета инкрустированы цветным хрусталем.

В доме Успенской есть любительский спа-салон, где можно релаксировать также, как в профессиональном: с парикмахерским креслом и раковиной для мытья головы, массажным столом, который трансформируется в кресло для педикюра.

Успенская на раскладном диване в гардеробной.Фото: Первый канал

Мраморные лестницы ведут на верхние этажи. На втором расположились бассейн и сауны, а отделка потолка здесь в виде звездного неба.

В доме 16 комнат, одна из них - роскошная спальня певицы. Доски паркета обтянуты кожей. Неподалеку комната йоркширского терьера Успенской: со спальным местом и отдельной собачьей уборной.

Любовь Успенская охотно приглашает журналистов в гости: «Я люблю жить на природе, дружу с природой - этот дом как раз то, что я хотела. Здесь отдыхаю, прихожу в себя после тяжелого труда...»

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