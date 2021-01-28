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Полнолуние 28 января 2021: прямая онлайн-трансляция восхода Волчьей луны

Рассказываем о полнолунии 28 января 2021
Екатерина ЛЕНЧЕНКО
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Рассказываем о полнолунии 28 января 2021

Рассказываем о полнолунии 28 января 2021

Фото: Shutterstock

Первое важное астрологическое событие этого года, «волчье» полнолуние, приходится на 28 января 2021 года, состоится оно в 22:16 по московскому времени. Проследить за необычным явлением можно будет в прямом эфире kp.ru.

Название «волчье» полнолуние в январе получило от племен американских индейцев. Они замечали, что именно в этот период волки воют на Луну сильнее обычного. Ученые опровергают такую связь, но название сохранилось по сей день. Наукой также не доказано воздействие волчьего полнолуния на людей, хотя многие жалуются на проблемы со сном, увеличенную агрессию и обострение хронических заболеваний.

Ранее kp.ru показал в прямом эфире «земляничное» полнолуние. Так называют первое летнее полнолуние, потому что оно выпадает на сезон сбора ягоды.

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