«Пандемия отступает»: Путин объявил о переломе в борьбе с коронавирусом

Глава государства впервые заявил о том, что вторую волну эпидемии удается одолеть. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Совещание с членами правительства Владимир Путин начал с одной из самых актуальных тем – вакцинации от коронавируса. Глава государства назвал число россиян, которых планируется привить для победы над пандемией.

- У нас массовая вакцинация стартовала 18 января, планы здесь большие, промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов, - рассказал президент. - Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, привили 68 миллионов человек. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией.

На этом совещании глава государства впервые заявил о том, что вторую волну эпидемии удается одолеть.

- Объективные данные говорят, что действия, предпринимаемые нами по борьбе коронавирусом, дают положительные результаты. Пандемия, действительно, постепенно отступает, - сказал Путин. - Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел.

Но как обычно бывает в таких случаях, президент попросил никого не расслабляться раньше времени. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывая о текущей работе, обратила внимание Путина на инициативу некоторых регионов, которую она прямо назвала вредной.

- Мы уже обращали внимание на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, - сказал Голикова. - Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс - это на сегодняшний день недопустимо!

Путин на это возражать не стал. Из чего можно сделать вывод, что никаких коронавирусных паспортов в России не будет.

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