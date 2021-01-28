Как сфабриковали «убийство» политика Никиты Исаева

Полтора года назад, в ноябре 2019-го Исаев возвращался домой из очередной командировки. Поезд Тамбов-Москва. Ночью у Никиты заболел живот. Он умер прямо в купе на руках своей помощницы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Издания Bellingcat и The Insider опубликовали новое «сенсационное разоблачение». Журналисты заявляют, что за смертью известного политика Никиты Исаева стоят те же сотрудники ФСБ, которые якобы потащись отравить блогера Алексея Навального.

Напомним. Никита Исаев колесил по русским губерниям, поднимал на уши местных чиновников, разоблачая региональные проблемы. Полтора года назад, в ноябре 2019-го Исаев возвращался домой из очередной командировки. Поезд Тамбов-Москва. Ночью у Никиты заболел живот. Он умер прямо в купе на руках своей помощницы.

И вот главный и неоспоримый факт. Родственники Исаева спустя месяц после его смерти принесли в «КП» документы судмедэксперта. Там чёрным по белому написана причина его гибели.

— Никита умер по естественным причинам, — рассказала в эфире Радио КП близкая подруга Никиты Оксана Мельник. — Криминального следа нет. Причина банальна и проста - обширный инфаркт сердца. Его называют «инфаркт молодых». Поэтому мы и потеряли Никиту. Почему так долго мы молчали. Почему молчала я. Все это время проводились анализы, экспертиза. Исследования были очень подробные и долгие. На различные яды, на изменения тканей... И мы решили не утаивать их. Пришли в самое родное для Никиты издательство - «Комсомольскую правду».

Есть вторая нестыковка. Да, Исаев был ершистым критиком многих региональных князьков, но оставался вполне лояльным Кремлю. А незадолго до смерти Никита стал советником лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. И, как он говорил в личных разговорах, планировал возглавить партию ближе к выборам в Госдуму.

Какой смысл было его травить? Наоборот, на него делались перспективные ставки. Только начинали раскручивать его политическую карьеру.

Как уже обратил внимание телеведущий Евгений Попов: «Новую поделку The Insider и Bellingcat следует читать с конца - цитирую последнее предложение - «Однако пока у нас нет никаких данных, подтверждающих эту гипотезу».

А ведь версию, что Исаева «убили» злые ФСБшинки, публикуют те же западные журналисты, которые «расследовали» и отравление Навального. Теперь становится понятно, как они лепили дело «берлинского пациента».

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