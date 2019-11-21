Кому мешал политик-бузотер Никита Исаев и не помогли ли ему умереть?

РУГАЛСЯ СО ВСЕМИ

Никита попортил немало крови «князькам» и теневым воротилам в разных губерниях страны. Врагов было больше, чем друзей, - по пачке почти в каждом регионе. Никита Исаев колесил по стране - от Волги до Дальнего Востока, кидался на губернаторов, местных олигархов и бандитов. А проблемы, которые раскапывал, вытаскивал всем напоказ. Такая у политика была работа.

Откуда взялся Никита Исаев?

Сначала его увидели на шоу Соловьева. Где Сатановский и Жириновский обещали ему «оторвать яйца» или «упрятать в психушку».

Карьера пошла.

И вот он уже рубился с ура-патриотами в «60 минутах». А закончилось все чисто по-исаевски. Он в пух и прах разругался со всеми - с Соловьевым, Скабеевой. И Никиту перестали звать на политические батлы.

Но история Исаева началась еще в бизнесе. Он владел крупными ресторанами. Продавал их, открывал новые. Зарабатывал хорошие деньги. У него осталась квартира в Москве. И коттедж-дача за городом. Он туда любил уезжать на своем большом белом «Лексусе» на все выходные. Купался в бассейне, сидел в бане в парилке по полчаса, жарил шашлыки, готовил плов. Мало кто знает, но у Никиты осталось 7 детей. Последний ребенок родился год назад...

Исаев вообще жил, как герой-банкир минаевского «Духless». Был молодым миллионером, крутил роман с телеведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной.

А в 2006 году Исаев сделал крутой поворот: пошел в чиновники. Работал в правительстве Ивановской области. Дальше стал замом главы Росмолодежи и оттуда рванул в политику. И уже сам ругал чиновников, от которых он только недавно отпочковался.

Исаев рассказывал, что скоро должен стать руководителем одной из фракций в Госдуме. А вообще мечтал быть президентом. Думаете, шутил? Ничуть. Хотя все и посмеивались над его наполеоновскими замашками.

И в свой последний день Никита ехал в Тамбов - бузотерить.

Только на обратном пути в Москву его не стало.

И вокруг этой смерти уж очень много нерешенных загадок.

Политик в эфире очередного ток-шоу на телеканале Россия.

«ПОХОЖЕ, ОТРАВИЛСЯ»

16 ноября. Четыре дня назад Никита отметил свой день рождения. Ему исполнился 41 год.

В 21.20 сел на поезд из Тамбова до Москвы. Около 2 часов ночи вышел в туалет. Схватившись за живот, вбежал обратно в купе. Его подхватила на руки помощница Алина Жестовская - она ездила по России вместе с ним.

- Его ноги не держали, он повис на мне. Его трясло, - рассказала «КП» Жестовская. - Он повторял: «Похоже, отравился». Мы осели на пол. У него челюсть сжалась. Я думала, он просто потерял сознание. Побежала за проводником. Врачей вызвать не получилось. Поехали до Тульской области. Только в 3.20 к нему подошли врачи (с момента приступа прошло почти 1,5 часа! - Ред.). Я еще в купе пощупала его пульс, проверила дыхание... Тогда все поняла.

Помощница до последнего не отходила от Никиты. Боялась, что медики сделают фото умершего Исаева на телефон и выложат в интернет.

В Москве Никиту отвезли в Институт Склифосовского.

Тут и пошли нестыковки в этой запутанной истории.

ПОЧЕМУ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НЕ ЗАВЕЛИ?

Следователи еще в субботу, в день смерти, заключили: видимых следов криминала нет. Вскрытие прошло в понедельник в 9 утра. Но его результаты объявят лишь через 30 дней.

Почему же не стали заводить уголовное дело?

А вдруг политика убили? Отравили?

- Нужны основания - предварительные выводы судебного эксперта, которые он делает после вскрытия, - объяснил «КП» экс-начальник криминальной милиции одного из районов Москвы Евгений Харламов. - Даже если бы рядом с ним в поезде обнаружили капли крови. Ведь он мог сам упасть. Просто так уголовное дело не возбуждают.

Хотя, если почитать заявления правоохранителей в связи с любой непонятной смертью, обычно натыкаешься на фразу: «По факту смерти возбуждено уголовное дело...» Как оно там будет дальше - другой вопрос.

Вагон, в котором скончался Исаев, прошерстили сыщики.

- Меня допрашивали. Проводницу. Начальника поезда. Эксперты работали и оперативники. Но у них ничего не вызвало подозрений. Мне оперативники и эксперты сказали: часто видим смерти, визуально - ничего общего с отравлением. Похоже на сердце. Это с их слов, - пояснила Жестовская.

Никита Исаев в эфире Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

...И ПОСПЕШИЛИ КРЕМИРОВАТЬ

На прощании в столице людей практически не было. Родные позвали только близких друзей Исаева.

- Он и так весь принадлежал людям. Пусть хоть теперь он побудет с нами, - сказали его родственники.

В заключении о смерти, выданном родственникам, в графе «причина смерти» написано: «Не установлено». Надо ждать итогов экспертизы.

Но близкие приняли решение кремировать тело Исаева, не дожидаясь результатов экспертизы. Это была их воля.

Часть праха развеют над Москвой - Никита очень любил свой город. А другую - захоронят на Николо-Архангельском кладбище.

- Да, кремация может помешать дальнейшему расследованию, - убежден криминалист Харламов. - Но если судмедэксперты разрешили кремировать, значит, они криминала не прослеживают в смерти. Когда выдают труп родственникам - эксперт уже в основном понимает причины. И при малейших подозрениях в насильственной гибели кремацию не разрешил бы до конца расследования. Все вроде правильно. Но если через месяц вскроется, что в моче или крови Исаева был яд, понадобится эксгумация тела. А проверить его будет уже невозможно.

Это не снимает всех подозрений.

И даже их множит.

Почему же так внезапно Исаева не стало?

Рассмотрим все версии.

ЕГО ЗАКАЗАЛИ ВРАГИ?

Эта версия сразу полетела по соцсетям.

Оппозиционный политик найден мертвым. Да и диагноз странный: остановилось сердце. В 41 год!

Напомню, врагов - выше крыши. Исаев сам называл себя «убийца губернаторов». В последние недели яро выступал против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище. А до этого - ходил по разрушенным домам в Сочи. Летал на пожары в Сибирь... Любая такая поездка, где политик разбирался с местным криминалом или хозяевами регионов (явными и тайными), могла закончиться неприятностями. В любой гостинице ему могли что-то подбросить, подсыпать в чай. Но Исаев не боялся регионалов. Никита не скрывал, что захаживает в высокие кабинеты в Москве. И, наверное, думал, что центр сможет от всего защитить.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Про версию отравления заговорил один из близких друзей Исаева.

- Может, его не хотели убивать? А только припугнуть? Чтобы попал в больницу. Но, может, с дозировкой переборщили... - предположил товарищ Никиты.

В последний год Исаев, как говорят его знакомые, нарвался на большой скандал.

- Никита плотно сцепился с криминальными кланами одного города на Волге, - объяснил друг политика. - Там заруба была не на жизнь, а на смерть. И у них, говорят, были интересы и в Тамбове. Вот по этим делам, вероятно, он и ездил туда. Насколько мне известно, прямо перед выездом домой у Исаева была встреча с какими-то крупными людьми. Он с ними пообщался и сел в поезд. Дальше ему стало плохо.

А вот Алина Жестовская, которая была в ту ночь в вагоне, уверена: отравлением здесь и не пахнет.

- Когда ему могли что-то подсыпать? Мы ели вместе, тогда бы и я пострадала. Проще всего говорить «его отравили». Но я в это не верю. Нужно дождаться итогов экспертизы, - объяснила эту версию Алина.

ПОДВЕЛО ЗДОРОВЬЕ?

Еще одна причина: почему все сомневаются в предварительном диагнозе? Никита был совершенно здоровым человеком. Говорил, что не пил алкоголь. Через день ходил в спортзал. Каждый четверг играл в футбол. И постоянно боролся с лишним весом. В последние месяцы сильно похудел. Но главное - перед самой смертью Исаев проходил полное медобследование. Делал ЭКГ. Проблем с сердцем врачи у него не нашли.

Никита Исаев старался держать форму, каждую неделю выходил на футбольное поле.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Он был дико вспыльчивым человеком. Мог из-за какой-то ерунды устроить ругань. И кричал так, что голова краснела. Он мог по 5 - 6 эфиров за день посетить. Но про то, что он не пил и не употреблял ничего, конечно, преувеличено. Прямо знатным зожником Никита не был. Были у него свои слабости, о которых теперь лучше помолчать, - отметил один из бывших членов команды Исаева.

ОН КРИЧАЛ, НО ПОМОЩЬ ОПОЗДАЛА

Но как же так? Человек умирает от остановки сердца. А в момент приступа кричит: «Отравился!» - и держится за живот.

- Это очень похоже на инфаркт, инсульт. Они могут проявляться именно как отравление, - сказала «КП» врач-кардиолог Ольга Молчанова. - Сердце находится рядом с желудком. И когда человек (особенно мужчина от 40 - 50 лет) жалуется на острую боль в животе, рвоту, понос - врачи отправляют его на экстренное обследование сердца. Времени не так много. Кто-то может умереть за пару минут. Ведь в течение дня у него могли быть другие симптомы: легкая тошнота, слабость, усталость. Он мог списать это на тяжелый день. А на самом деле - инфаркт.

И вот что получается.

Весь день, скорее всего, Исаев чувствовал слабость и недомогание - не придавал им значения. Сев в поезд, он написал одной из своих подруг: «Я очень устал». Наложилось одно на другое. И уже в конце он мог спутать отравление с сердечным приступом. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что, как говорил классик, он внезапно смертен.

P.S. И ЧТО В ИТОГЕ

Да, эксперты не нашли видимых следов убийства.

Но вспомним недавнюю смерть тоже известного журналиста и бузотера - Сергея Доренко, когда у него 9 мая во время езды на мотоцикле остановилось сердце. Дочери заявили, что Доренко могли отравить. И кремацию отложили, тело журналиста держали в морге, до тех пор пока не была готова судмедэкспертиза.

А тут - похороны на следующий день после вскрытия.

Родственники Исаева не хотят шумихи. Но скорая кремация лишь множит слухи и подозрения.

Ведь Никита Исаев был слишком неудобен, ершист, непокладист.

А это наводит на мысль, что ему могли помочь умереть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744187" frameborder="0"></iframe> Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

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