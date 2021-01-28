«Она сказала, что поклонница биатлона»: экс-глава IBU Андерс Бессеберг признался, что в России ему оплачивали проституток

Экс-глава организации Андрес Бессеберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский биатлон вновь вынужден отбиваться от допинговых обвинений. Все они относятся к прошлому. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расследование, в котором утверждает, что экс-глава организации Андерс Бессеберг покрывал допингеров в сборной России в 2008-2015 годов. В документе есть все – секс, часы и убийства (правда, животных на охоте). То есть такие пикантные подробности, что у обвинения нет шансов остаться незамеченным.

Проститутки-переводчицы для 70-летнего босса

Следствие вела комиссия под руководством Джонатана Тэйлора, а так же австрийская полиция. Информаторы комиссии рассказали, что бывший президент IBU Андерс Бессеберг был неравнодушен к России, и не просто так. Он якобы прикрывал допинговые нарушения со стороны российских биатлонистов. А взамен получал необычные вознаграждения – во время визитов в России старина Бессеберг, которому в феврале исполняется 75 лет, пользовался услугами проституток, и оплачивала ему их российская сторона. Женщин с пониженной социальной ответственностью норвежцу предоставляли под видом переводчиц.

Сам бывший главный чиновник биатлона в показаниях полиции признался, что проститутки действительно были. Бессеберг рассказал, что в период с 2010 по 2014 год в Москве один раз воспользовался интим-услугами, и не в курсе, кто их оплачивал. А в 2016 году на тот момент 70-летний норвежец в Ханты-Мансийске познакомился с женщиной, с которой потом имел сексуальный контакт. В отчете комиссия IBU говориться, что «женщина рассказала Бессебергу, что является бывшей танцовщицей из ночного клуба и большой поклонницей биатлона».

Часы за 20 тысяч евро и охота на медведей

Через два года в Тюмени у 72-летнего Андерса Бессенберга было еще одно сексуальное приключение. И он снова не знал, кто платил проститутке за доставленное удовольствие. Кроме того, для норвежца в России организовывалась охота на медведей, а так же преподносились дорогие подарки. В коллекции функционера из 13 дорогих часов как минимум один экспонат – это подарок из России. Стоимость их составила 20 тысяч евро, и узнав это Бессенберг пытался вернуть хронометр обратно дарителям. Не взяли.

На самом деле все это можно списать на щедрое русское гостеприимство. В Ханты-Мансийске или Тюмени еще не так умеют встречать высоких гостей. Но комиссия IBU посчитала, что все это взятки. И брал их босс мирового биатлона за то, что покрывал допинговые нарушения России.

Вы уже стали забывать Родченкова? Зря

Вот тут и начинается, возможно, не самая красочная часть доклада комиссии. В ней нет проституток и убитых на охоте медведей. Зато есть обвинения, что в период с 2008-го по 2015 год десятки российских биатлонистов входили в допинговую программу. Что данные их допинг-проб менялись, и обо всем это знавший Бессеберг не вмешивался.

А делает такие выводы комиссия на показаниях хорошо всем знакомого, но уже чуть подзабытого Григория Родченкова. Снова прозвучали название стероидного коктейля «Дюшес», а так же ЭПО. По всей видимости, именно на старых рассказах Родченкова и строится новые обвинения.

А кого прикрывал Бессенберг? В IBU не называют имен и фактов

При этом в опубликованном отчете комиссии нет много, что делало бы его по-настоящему убедительным. Там не содержится имен тех российских спортсменов, кого прикрывал Андерс Бессеберг. Там нет конкретных историй, кого и как конкретно удалось спасти от санкций ВАДА, и как в этом участвовал норвежский функционер.

В то же время любвеобильность 70-летнего плейбоя – далеко не новость в мире биатлона. Постоянно работавшие на этапах Кубка мира журналисты считают, что подруги у Бессеберга были во многих городах, в том числе не только в России. А если в коллекции из 13 дорогих часов, , то этот тоже слабо работает на обвинение.

Так что одна из версий появления отчета комиссии звучит просто – это месть Бессебергу. Он был одним из немногих чиновников мирового уровня, кто несколько лет подряд задавал неудобные вопросы ВАДА по поводу отстранения российских спортсменов с недоказанной виной от соревнований.

Через несколько дней – чемпионат мира

Кроме того, отчет комиссии появился в самый интересный момент. Только-только российский биатлон стал выбираться из затяжного пике. Только-только появились первые после долгого кризиса медали. И вот новый удар, основанный на уже пройденных историях 2008-2015 годов.

А всего через несколько дней, 10 февраля, стартует чемпионат мира. В Поклюке сборная России и так из-за санкций ВАДА будет выступать без флага и гимна (вернее с флагом СБР и гимном IBU). Но теперь непонятно, какие еще последствия могут ждать российскую команду.