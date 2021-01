Зачем Байден звонил Путину

Новый президент США сам позвонил российскому коллеге и предложил продлить на пять лет Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений Фото: REUTERS

Отличная новость недели! Новый президент США сам позвонил российскому коллеге и предложил продлить на пять лет Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает 5 февраля. Ранее Москва предлагала это прежнему президенту Штатов Трампу. Но тот собирался похоронить Договор и начать новую ядерную гонку. Байден же, не успев обжиться в Белом доме, поступил ровно наоборот…

- Новость, действительно, хорошая, - соглашается член Совета по внешней и оборонной политике Владимир ОВЧИНСКИЙ. - Некоторые российские аналитики увидели в звонке Байдена чуть ли не прорыв в российско–американских отношениях. Я эту эйфорию не разделяю.

- Пессимист вы, однако, Владимир Семенович…

- Я не пессимист, я просто хорошо информированный оптимист, как сказал испанский поэт Антонио Гала.

МОРОЗ УДАРИЛ ИЗ БЕЛОГО ДОМА

- И что за секретная информация у вас, поделитесь.

- Информация совершенно открытая. Просто ее надо замечать, анализировать.

Обратите внимание, как прокомментировала на брифинге первый звонок своего шефа российскому лидеру свежеиспеченный пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки, та самая: "В ходе беседы президент Байден выразил озабоченность рядом шагов российских властей, включая заключение под стражу критика Кремля Алексея Навального".

По словам Псаки, среди вопросов, затронутых в ходе разговора, было предложение Байдена о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять лет. Она также отметила, что президент выразил решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии; "обеспокоенность по поводу крупномасштабных кибератак на программное обеспечение Solar Winds, за которыми стоит Россия, а также в связи с сообщениями, что россияне предлагали вознаграждение талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане".

В официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Байден озабочен еще «российским вмешательством в выборы в США в 2020 году и отравлением Алексея Навального. Президент ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в целях защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, причиняющие вред нам или нашим союзникам.»

- Да, картина складывается нерадостная. Однако, согласитесь, пусть не прорыв, но первый шаг в улучшении отношений между Россией и Штатами сделан. СНВ-3 продлят. Без всяких условий. Это вселяет надежду…

У Вашингтона и Москвы диаметрально противоположные взгляды по целому ряду политических направлений, а также проект строительства газопровода "Северный поток-2" Фото: REUTERS

- Продление Договора выгодно как России, так и Штатам. Но вот что пишет по этому поводу американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor, которую называют «теневым ЦРУ».

«Дав согласие продлить двустороннее соглашение в области контроля ядерных вооружений, Вашингтон одновременно будет оказывать сопротивление враждебным, как он считает, действиям Москвы во многих других областях. Администрация Байдена готовится ввести против России неназванные санкции. В служебной записке от 21 января Госдепартамент США предупреждает работающих за рубежом дипломатов, что отношения с Москвой «скорее всего, останутся сложными», и что Белый дом во взаимодействии с союзниками будет «привлекать Россию к ответственности за ее авантюрные и агрессивные действия»…

Продление СНВ-3 не приведет к большой оттепели в напряженных и требующих пристального внимания отношениях Белого дома с Кремлем, поскольку между двумя сторонами существует множество политических и личных споров и разногласий... Официальные лица говорят, что Байден исключает перезагрузку в двусторонних отношениях, и что его команда видит в России врага, несмотря на возможности для сотрудничества. Если не считать конкретные обвинения, по которым Байден попросил составить разведывательные оценки, у Вашингтона и Москвы диаметрально противоположные взгляды по целому ряду политических направлений, включая Белоруссию, Сирию и Украину, а также проект строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию (и энергетическая политика в целом). Эти противоречия сохранятся, даже если сторонам удастся разрешить некоторые спорные вопросы».

«ЭТИ УЖАСНЫЕ РУССКИЕ ХАКЕРЫ»

- Рассмотрим подробнее другие темы, затронутые в телефонной беседе президентом США. Сразу после заявления Байдена об отравлении Навального в сети появляется новое «расследование» The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel о «выявленных» убийствах, якобы совершённых сотрудниками ФСБ. Причём, оно тиражируется с быстротой молнии по многим российским сайтам. А на русскоязычном "Радио Свобода" в дополнение к нему публикуется интервью с Христо Грозевым из Bellingcat, что скоро будет распространено расследование о неудавшихся отравлениях, которые тоже, дескать, совершили сотрудники ФСБ.

The New York Times написала, ссылаясь на «данные военной разведки», что Москва, якобы, выплачивала большие деньги афганским боевикам за убийство американских солдат Фото: REUTERS

Случайно ли такая информация вбрасывается перед 31 января, когда штаб Навального хочет вывести молодежь на несанкционированный митин? Для чего? Организаторам нужны сакральные жертвы?

Как-то очень близко лежат эти провокационные действия от заявления Байдена о Навальном в разговоре с Путиным. Упоминая Украину, Байден использовал фразу «российская агрессия». Это означает, что военная помощь Киеву из-за океана будет нарастать, а давление на Москву усиливаться.

- Что за история со взломом Solar Winds?

- Байден повторил излюбленные обвинения, будто бы российское руководство поощряет и организует хакерские атаки на информационные ресурсы американских правительственных учреждений. В декабре прошлого года появились сообщения о хакерской атаке на Solar Winds. Эта фирма поставляет ПО по управлению ИТ-инфраструктурой компаний. Среди ее клиентов Госдеп, министерства финансов, энергетики, другие госучреждения США. Особую панику за океаном вызвало то, что «взлом года» затронул Национальное управление по ядерной безопасности. Американская сторона обвинила хакерскую группировку APT 29 (Cozy Bear), якобы, связанную с российской разведкой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал тогда не обвинять русских «голословно сразу во всем». Он напомнил о предложении Путина сотрудничать в сфере кибербезопасности. «Это позволило бы нашим двум странам противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклика в США».

- «Афганский след» откуда возник?

- В июне 2020 года The New York Times написала, ссылаясь на «данные военной разведки», что Москва, якобы, выплачивала большие деньги афганским боевикам за убийство американских солдат. Эта провокационная информация явно была рождена в недрах Демократической партии, как продолжение так называемого «рашагейта», направленного против Трампа.

Сам Трамп заявил после всех проверок, что такой информации разведки не было, ему никто её не докладывал. Теперь Байден вновь вбрасывает эту дезинформацию в пространство обсуждений. Цель, конечно, далека от улучшения отношений с Россией.

Из той же оперы «Рашагейт-2» и обвинение России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года. Готовя массовые фальсификации на этих выборах, штабы Байдена и Обамы одновременно пытались криминализировать предвыборную деятельность Трампа, связывая её с «российским вмешательством».

В конце августа 2020 года The Washington Post и The New York Times заявили о существовании секретного отчёта ЦРУ, что «высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят российскими операциями влияния, направленными на очернение бывшего вице – президента США (Байдена), поддержку президента США (Трампа) и разжигание общественной розни в преддверии ноябрьских выборов в США».

Весьма сомнительно, что ЦРУ могло написать такую чушь. А что касается реального очернения, Байден должен «благодарить» за это своего сына Хантера, из- за которого и возник громкий коррупционный скандал.

А сам Байден приложил немало усилий для разжигания общественной розни в своей стране, начиная с коленопреклонения перед темнокожим погромщиком летом прошлого года после смерти рецидивиста Флойда.

В любом случае, телефонный разговор двух президентов оказался действительно полезным. Не только из-за продления Договора СНВ-3. Он наглядно показал уровень претензий Байдена к России и развеял иллюзии о возможных попытках нового хозяина Белого дома снизить уровень конфронтации между нашими странами.

