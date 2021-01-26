Белый дом: В разговоре с Путиным Байден подтвердил поддержку Украины

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным новый американский лидер Джозеф Байден заявил, что Вашингтон намерен и впредь поддерживать «суверенитет Украины». Об этом сообщила журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США «позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины».

Напомним, как писал сайт kp.ru, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером во вторник, 26 января. В частности, они обсудили вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает 5 февраля.

После этого глава российского государства внес в Госдуму на рассмотрение законопроект о продлении Договора. Ожидается, что документ будет ратифицирован уже в среду

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Как сообщает Белый дом, новый американский лидер сам позвонил президенту России (подробности).