Путин внёс в Госдуму договор о продлении СНВ-3 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию договор о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Соглашение предлагается продлить на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Госдума рассмотрит проект о продлении договора СНВ-3 на пленарном заседании в среду, 28 января. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 26 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и США начали практическую работу по продлению договора СНВ-3. Дипломат сделала это заявление после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о намерении Вашингтона предложить Москве пятилетнее продление соглашения.

Во вторник, 27 января, состоялся телефонный разговор российского лидера и американского президента Джо Байдена, которые выразили удовлетворение по поводу обмена дипломатическими нотами по продлению договора, и согласились, что в ближайшие время стороны завершат все процедуры, необходимые для обеспечения дальнейшее функционирование соглашения.