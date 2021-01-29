Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Главный Офицер страны: Каким мы запомним Василия Ланового

Выдающийся актер был круглым отличником, но чуть не вылетел с Щукинского училища
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Василий Лановой в фильме "Офицеры".

Василий Лановой в фильме "Офицеры".

Василий Лановой полюбился советскому зрителю с первых ролей. Дебют актера состоялся в фильме "Аттестат зрелости". Лановой работал в фильмах, которые позже становились культовыми: "Как закалялась сталь", "Война и мир", "Анна Каренина", "Семнадцать мгновений весны". Слава "главного офиццера страны" пришла к нему после роли в фильме "Офицеры".

Василий Лановой окончил школу с золотой медалью и поступил сразу в несколько вузов. В том числе на журфак МГУ. И даже учился там пару месяцев, а после сбежал в Щукинское училище. Позже, правда, признавался, что "всерьез о профессии актера тогда не думал".

Ради роли в фильме «Как закалялась сталь» студент Лановой сбежал из Москвы на восемь дней. Выходка не понравилась ректору училища. Начинающий актер получил строгий выговор, а после увидел приказ о своем отчислении. Правда ему не дали ход. Училище он все же закончил и стал одним из выдающихся актеров страны.

Ради роли в фильме "Как закалялась сталь" студент Лановой сбежал из училища.

Ради роли в фильме "Как закалялась сталь" студент Лановой сбежал из училища.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ГЕРОЕВ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО:

«Чудеса надо делать своими руками!» (Капитан Грей, «Алые паруса».)

«Пробьемся!.. Командир обязан думать, думать, а не шашкой махать». (Иван Варавва, «Офицеры».)

«Требую! Ты у девок будешь требовать, а у меня просить надо». (Костенко, «Петровка, 38».)

«Красиво плывут! - Кто?- Вон та группа в полосатых купальниках». (Отдыхающий на пляже, фильм «Полосатый рейс».)

"Красиво плывут!". Лановой в роли отдыхающего в фильме "Полосатый рейс".

"Красиво плывут!". Лановой в роли отдыхающего в фильме "Полосатый рейс".

Василий Лановой в фильме "Любовь яровая"

Василий Лановой в фильме "Любовь яровая"

Лановой в фильме "Алые Паруса".

Лановой в фильме "Алые Паруса".

Василий Лановой в фильме "Иду на грозу".

Василий Лановой в фильме "Иду на грозу".

Кадр фильма "Анна Каренина".

Кадр фильма "Анна Каренина".

Кадр фильма "Шестое июля".

Кадр фильма "Шестое июля".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять женщин Василия Ланового

28 января 2021 года скончался Василий Лановой (подробности)

Василий Лановой говорил: «Я - ребенок войны, а они взрослели быстрее»

Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Мы вспоминаем одно из его интервью (подробности)

Хлебнул горя сполна: Василий Лановой пережил тяжелый разрыв с актрисой Татьяной Самойловой, смерть беременной жены и сына

Василий Семенович скончался в реанимации на 88-м году жизни (подробности)

КультураКультура: КУМИРЫВасилий Лановой: досье KP.RU