Главный Офицер страны: Каким мы запомним Василия Ланового

Василий Лановой в фильме "Офицеры".
Василий Лановой полюбился советскому зрителю с первых ролей. Дебют актера состоялся в фильме "Аттестат зрелости". Лановой работал в фильмах, которые позже становились культовыми: "Как закалялась сталь", "Война и мир", "Анна Каренина", "Семнадцать мгновений весны". Слава "главного офиццера страны" пришла к нему после роли в фильме "Офицеры".
Василий Лановой окончил школу с золотой медалью и поступил сразу в несколько вузов. В том числе на журфак МГУ. И даже учился там пару месяцев, а после сбежал в Щукинское училище. Позже, правда, признавался, что "всерьез о профессии актера тогда не думал".
Ради роли в фильме «Как закалялась сталь» студент Лановой сбежал из Москвы на восемь дней. Выходка не понравилась ректору училища. Начинающий актер получил строгий выговор, а после увидел приказ о своем отчислении. Правда ему не дали ход. Училище он все же закончил и стал одним из выдающихся актеров страны.
Ради роли в фильме "Как закалялась сталь" студент Лановой сбежал из училища.
КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ГЕРОЕВ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО:
«Чудеса надо делать своими руками!» (Капитан Грей, «Алые паруса».)
«Пробьемся!.. Командир обязан думать, думать, а не шашкой махать». (Иван Варавва, «Офицеры».)
«Требую! Ты у девок будешь требовать, а у меня просить надо». (Костенко, «Петровка, 38».)
«Красиво плывут! - Кто?- Вон та группа в полосатых купальниках». (Отдыхающий на пляже, фильм «Полосатый рейс».)
"Красиво плывут!". Лановой в роли отдыхающего в фильме "Полосатый рейс".
Василий Лановой в фильме "Любовь яровая"
Лановой в фильме "Алые Паруса".
Василий Лановой в фильме "Иду на грозу".
Кадр фильма "Анна Каренина".
Кадр фильма "Шестое июля".
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