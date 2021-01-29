Роли Василия Ланового, запавшие в душу: Иван Варрава, Артур Грей или Анатоль Курагин

Василий Лановой в фильме "17 мгновений весны".

Конечно, кто-то скажет, что обсуждать тут нечего: лучшая роль Василия Семеновича - Иван Варавва из "Офицеров"! Но не можем же мы сказать, что Лановой - актер одной роли!

А как же неотразимый Артур Грей из "Алых парусов"? А как же храбрый муровец Костенко из дилогии "Петровка, 38"/ "Огарева, 6"? А как же красавец-гуляка Анатоль Курагин из "Войны и мира"?

В конце концов, даже знаменитый эпизод из "Полосатого рейса" сыгран блестяще - ну как забыть невозмутимого туриста и его бессмертную реплику про "группу в полосатых купальниках"? Да и неспособного двух слов связать по-украински Шервинского из "Дней Турбиных" из памяти тоже выкинуть невозможно. Лановой, как и любой большой актер, умел быть разным, и мы любили его в том числе и за это. И сейчас самое время определить, какая же роль Народного артиста СССР - лучшая.

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