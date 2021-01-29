Лунный календарь на февраль 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Рассказываем, как Луна будет влиять на нашу жизнь в феврале 2021 года. Фото: Shutterstock

1 февраля, понедельник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Многое может получиться. Приветствуется работа в команде. А дела нужно выбирать такие, которые подразумевают развитие, движение вперед.

Именно сейчас можно решиться на серьезные, кардинальные преобразования в своей жизни или в карьере.

Именинники: Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор, Феодосия.

2 февраля, вторник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Идеальное время для того, чтобы научиться чему-то новому, перенять опыт мудрых людей, а также самому побыть в роли наставника. Не таите свои знания, щедрость обязательно будет вознаграждена!

В питании следует уменьшить количество мяса.

Именинники: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма.

3 февраля, среда

22-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

В некоторых важных делах наступает финишная прямая. Это значит, что надо усилить концентрацию, дабы избежать нелепых ошибок. В целом же, в делах сегодня должно повезти. Удача будет сопутствовать и представителям творческих профессий.

Именинники: Агния, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.

4 февраля, четверг

23-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Откладываем важные и судьбоносные дела – удача сегодня взяла выходной.

Считается, что в этот день активизируется все темное и злое. Значит, стоит держать ухо востро и быть начеку. Бережем свои эмоции и тщательно проверяем все поступающие предложения.

Именинники: Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

5 февраля, пятница

24-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

У каждого из нас огромный потенциал. Сегодня будет шанс почувствовать это. Мобилизуйте все силы на важные дела и все обязательно получится.

Можно обращаться с просьбами к начальству, скорее всего, результат будет положительным.

Именинники: Геннадий, Евдокия, Екатерина, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.

6 февраля, суббота

25-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Увы, сил на подвиги не будет. Возможен упадок сил, безразличие. Выход один – как следует отдохнуть и набраться вдохновения проверенным способом. Не лишней будет встреча с прекрасным – сходите в театр, в кино или полюбуйтесь красотами природы.

Именинники: Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля, воскресенье

26-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Никаких важных дел. Никакой инициативы. Сегодня станут преследовать мелкие неудачи. Возможно, придется сделать важный выбор и отбиваться от различных соблазнов.

Именинники: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

8 февраля, понедельник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Главный совет: проведите день в философском настроении. Не надо ничему удивляться и уж тем более не стоит кого-то осуждать. Доверяйте своей интуиции и внутреннему голосу при принятии решений. Они обещают не подвести!

Именинники: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля, вторник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Постарайтесь провести день без стрессов и волнений. Иначе, они будут иметь особую разрушительную силу.

Возможно восстановление утраченных связей, также примирение, казавшееся почти невозможным.

Разрушительные действия под запретом, только созидание и добро!

Именинники: Дмитрий, Иван, Петр.

10 февраля, среда

29-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Один из самых тяжелых дней лунного цикла. Ограничиваем деятельность и бережем эмоции.

Кроме того, стоит удвоить внимание и проявить особую концентрацию при работе с цифрами. А вот денежные траты пока отложите.

Именинники: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.

11 февраля, четверг

30-й/1-1 лунные дни. Новолуние в Водолее.

День сулит приятные встречи, сюрпризы и подарки.

Для новых дел он, увы, не подходит, а вот для праздника или приятных встреч – самое то!

А еще сейчас необходимо закончить все то, что давно требует завершения.

Именинники: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

12 февраля, пятница

2-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Приступаем к реализации заветных планов. Действовать наскоком не рекомендуется, обязательно надо иметь хорошую подготовку в любом начинании. Сконцентрируйтесь на главной цели и не распыляйтесь по мелочам.

Именинники: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Пелагея, Петр, Рустик, Степан, Федор.

13 февраля, суббота

3-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Появятся результаты предыдущих трудов! Это, конечно, подстегнет на новые подвиги и свершения. Не останавливайтесь. Намечайте новые горизонты и следуйте к ним!

Сегодня необходимо избегать негативных эмоций. А также общения с «тяжелыми» людьми.

Именинники: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.

14 февраля, воскресенье

4-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Неблагоприятный день для большинства дел. Посему, лучше заняться рутиной – уборкой, приготовлением еды, разбором деловых и личных бумаг, бюрократическими вопросами.

Следует отказаться от экстремальных занятий.

Именинники: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

15 февраля, понедельник

5-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Нейтральный день, но вместе с тем очень важный для нас. Это момент преобразований, изменений. Сейчас есть шанс как бы «открутить кинопленку назад», исправить некоторые ошибки, выбрать более правильный путь, помириться с тем, с кем в ссоре.

Будьте готовы к перепадам настроения и рабочего ритма.

Именинники: Василий.

16 февраля, вторник

6-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Не нужно зацикливаться на чем-то. Если дело стопорится, не сдвигается с мертвой точки, отложите его. Значит, еще не настало подходящее время.

Сегодня нужно включить наблюдательность на максимум: Вселенная обязательно подаст важные знаки.

Именинники: Анна, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.

17 февраля, среда

7-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Особая сила у слова, используем же это! Назначайте переговоры, встречи, проводите мероприятия с большим количеством людей. Ораторские способности будут на высоте!

Отличный момент для путешествий, для работы с землей и растениями.

Именинники: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.

18 февраля, четверг

8-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Перепады настроения, скачки эмоций. И при всем при этом, надо приступать к преобразованиям и изменениям, которые вы запланировали. Что остается? Только собрать волю в кулак и действовать!

Именинники: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

19 февраля, пятница

9-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Если появится желание предупредить о чем-то близких, не сдерживайте себя. Дело в том, что сегодня у нас очень мощная интуиция. Лучше проговорить то, что в голове, предупредить, пока это не воплотилось в жизнь.

День также обещает немало соблазнов и искушений.

Именинники: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Христина, Юлиан.

20 февраля, суббота

10-йлунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Эдакий «семейный» день. Он создан для того, чтобы мы общались с близкими, готовили еду и всех угощали, занимались обустройством жилища и возились с растениями.

А вот путешествия лучше отложить, впрочем, как и крупные приобретения.

Именинники: Александр, Алексей, Лука, Петр.

21 февраля, воскресенье

11-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Сегодня энергетический пик месяца. Это значит, что по плечу самые сложные задачи. Однако есть одно условие: день должен быть очень загружен. Если энергии не найти применения, то она уйдет в негативное русло!

Именинники: Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

22 февраля, понедельник

12-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

День молитв, просьб. Притормозите свой вечный бег и задумайтесь о важных для себя вещах.

Важно благодарить судьбу и тех, кто помогает вам даже в мелочах.

День обладает эффектом бумеранга. Он принесет ровно то, что мы отправляем во Вселенную.

Именинники: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.

23 февраля, вторник

13-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

К новым делам нужно приступать с уверенностью и напористостью. Именно сейчас стоит во всем проявлять творческий подход.

Удастся сделать многое, у этого дня поистине бесконечные ресурсы!

Именинники: Аким, Анастасий, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Валериан, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.

24 февраля, среда

14-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Крайне нежелательно не то, что бездельничать, но и сбавлять темп в начатых делах. Сегодня, как никогда будет важна поддержка единомышленников. Не стесняйтесь брать в команду новых членов.

Именинники: Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.

25 февраля, четверг

15-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Удача будет зависеть от… силы воли. Какой настрой будет с утра, так и пойдут дела. Впрочем, важные проекты не для этого дня!

Сейчас лучше посвятить время себе любимому.

Именинники: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля, пятница

16-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

А вот теперь бездельничаем. Толка в активных действиях все равно не будет. А вот полноценный отдых способен буквально вернуть к жизни.

Возможны перепады настроения и беспочвенные страхи.

Именинники: Анисим, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Светлана, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.

27 февраля, суббота

17-й лунный день. Полнолуние в Деве.

Сегодня просто необходим заряд радости и счастья. Что у вас там для этого припасено? Встречи с друзьями, прогулки и путешествия? Все способы хороши!

Подходит день и для интенсивных занятий спортом.

Именинники: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.

28 февраля, воскресенье

18-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

День-зеркало. Сейчас с нами происходит то, чего мы заслуживаем. Если результат не устраивает – это повод задуматься о своей жизни и своих поступках, сделать выводы.

Будьте осторожны: вероятны попытки обмана.

Благоприятный период для помощи другим, для благотворительности.

Именинники: Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен, София.