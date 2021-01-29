Лунный календарь на февраль 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Рассказываем, как Луна будет влиять на нашу жизнь в феврале 2021 года.
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1 февраля, понедельник
21-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Многое может получиться. Приветствуется работа в команде. А дела нужно выбирать такие, которые подразумевают развитие, движение вперед.
Именно сейчас можно решиться на серьезные, кардинальные преобразования в своей жизни или в карьере.
Именинники: Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор, Феодосия.
2 февраля, вторник
22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Идеальное время для того, чтобы научиться чему-то новому, перенять опыт мудрых людей, а также самому побыть в роли наставника. Не таите свои знания, щедрость обязательно будет вознаграждена!
В питании следует уменьшить количество мяса.
Именинники: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма.
3 февраля, среда
22-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
В некоторых важных делах наступает финишная прямая. Это значит, что надо усилить концентрацию, дабы избежать нелепых ошибок. В целом же, в делах сегодня должно повезти. Удача будет сопутствовать и представителям творческих профессий.
Именинники: Агния, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.
4 февраля, четверг
23-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Откладываем важные и судьбоносные дела – удача сегодня взяла выходной.
Считается, что в этот день активизируется все темное и злое. Значит, стоит держать ухо востро и быть начеку. Бережем свои эмоции и тщательно проверяем все поступающие предложения.
Именинники: Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.
5 февраля, пятница
24-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
У каждого из нас огромный потенциал. Сегодня будет шанс почувствовать это. Мобилизуйте все силы на важные дела и все обязательно получится.
Можно обращаться с просьбами к начальству, скорее всего, результат будет положительным.
Именинники: Геннадий, Евдокия, Екатерина, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.
6 февраля, суббота
25-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Увы, сил на подвиги не будет. Возможен упадок сил, безразличие. Выход один – как следует отдохнуть и набраться вдохновения проверенным способом. Не лишней будет встреча с прекрасным – сходите в театр, в кино или полюбуйтесь красотами природы.
Именинники: Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.
7 февраля, воскресенье
26-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Никаких важных дел. Никакой инициативы. Сегодня станут преследовать мелкие неудачи. Возможно, придется сделать важный выбор и отбиваться от различных соблазнов.
Именинники: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.
8 февраля, понедельник
27-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Главный совет: проведите день в философском настроении. Не надо ничему удивляться и уж тем более не стоит кого-то осуждать. Доверяйте своей интуиции и внутреннему голосу при принятии решений. Они обещают не подвести!
Именинники: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.
9 февраля, вторник
28-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Постарайтесь провести день без стрессов и волнений. Иначе, они будут иметь особую разрушительную силу.
Возможно восстановление утраченных связей, также примирение, казавшееся почти невозможным.
Разрушительные действия под запретом, только созидание и добро!
Именинники: Дмитрий, Иван, Петр.
10 февраля, среда
29-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
Один из самых тяжелых дней лунного цикла. Ограничиваем деятельность и бережем эмоции.
Кроме того, стоит удвоить внимание и проявить особую концентрацию при работе с цифрами. А вот денежные траты пока отложите.
Именинники: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.
11 февраля, четверг
30-й/1-1 лунные дни. Новолуние в Водолее.
День сулит приятные встречи, сюрпризы и подарки.
Для новых дел он, увы, не подходит, а вот для праздника или приятных встреч – самое то!
А еще сейчас необходимо закончить все то, что давно требует завершения.
Именинники: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.
12 февраля, пятница
2-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Приступаем к реализации заветных планов. Действовать наскоком не рекомендуется, обязательно надо иметь хорошую подготовку в любом начинании. Сконцентрируйтесь на главной цели и не распыляйтесь по мелочам.
Именинники: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Пелагея, Петр, Рустик, Степан, Федор.
13 февраля, суббота
3-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Появятся результаты предыдущих трудов! Это, конечно, подстегнет на новые подвиги и свершения. Не останавливайтесь. Намечайте новые горизонты и следуйте к ним!
Сегодня необходимо избегать негативных эмоций. А также общения с «тяжелыми» людьми.
Именинники: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.
14 февраля, воскресенье
4-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Неблагоприятный день для большинства дел. Посему, лучше заняться рутиной – уборкой, приготовлением еды, разбором деловых и личных бумаг, бюрократическими вопросами.
Следует отказаться от экстремальных занятий.
Именинники: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
15 февраля, понедельник
5-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Нейтральный день, но вместе с тем очень важный для нас. Это момент преобразований, изменений. Сейчас есть шанс как бы «открутить кинопленку назад», исправить некоторые ошибки, выбрать более правильный путь, помириться с тем, с кем в ссоре.
Будьте готовы к перепадам настроения и рабочего ритма.
Именинники: Василий.
16 февраля, вторник
6-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Не нужно зацикливаться на чем-то. Если дело стопорится, не сдвигается с мертвой точки, отложите его. Значит, еще не настало подходящее время.
Сегодня нужно включить наблюдательность на максимум: Вселенная обязательно подаст важные знаки.
Именинники: Анна, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.
17 февраля, среда
7-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Особая сила у слова, используем же это! Назначайте переговоры, встречи, проводите мероприятия с большим количеством людей. Ораторские способности будут на высоте!
Отличный момент для путешествий, для работы с землей и растениями.
Именинники: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.
18 февраля, четверг
8-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Перепады настроения, скачки эмоций. И при всем при этом, надо приступать к преобразованиям и изменениям, которые вы запланировали. Что остается? Только собрать волю в кулак и действовать!
Именинники: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.
19 февраля, пятница
9-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Если появится желание предупредить о чем-то близких, не сдерживайте себя. Дело в том, что сегодня у нас очень мощная интуиция. Лучше проговорить то, что в голове, предупредить, пока это не воплотилось в жизнь.
День также обещает немало соблазнов и искушений.
Именинники: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Христина, Юлиан.
20 февраля, суббота
10-йлунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Эдакий «семейный» день. Он создан для того, чтобы мы общались с близкими, готовили еду и всех угощали, занимались обустройством жилища и возились с растениями.
А вот путешествия лучше отложить, впрочем, как и крупные приобретения.
Именинники: Александр, Алексей, Лука, Петр.
21 февраля, воскресенье
11-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Сегодня энергетический пик месяца. Это значит, что по плечу самые сложные задачи. Однако есть одно условие: день должен быть очень загружен. Если энергии не найти применения, то она уйдет в негативное русло!
Именинники: Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.
22 февраля, понедельник
12-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
День молитв, просьб. Притормозите свой вечный бег и задумайтесь о важных для себя вещах.
Важно благодарить судьбу и тех, кто помогает вам даже в мелочах.
День обладает эффектом бумеранга. Он принесет ровно то, что мы отправляем во Вселенную.
Именинники: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.
23 февраля, вторник
13-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
К новым делам нужно приступать с уверенностью и напористостью. Именно сейчас стоит во всем проявлять творческий подход.
Удастся сделать многое, у этого дня поистине бесконечные ресурсы!
Именинники: Аким, Анастасий, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Валериан, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.
24 февраля, среда
14-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Крайне нежелательно не то, что бездельничать, но и сбавлять темп в начатых делах. Сегодня, как никогда будет важна поддержка единомышленников. Не стесняйтесь брать в команду новых членов.
Именинники: Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.
25 февраля, четверг
15-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Удача будет зависеть от… силы воли. Какой настрой будет с утра, так и пойдут дела. Впрочем, важные проекты не для этого дня!
Сейчас лучше посвятить время себе любимому.
Именинники: Алексей, Антон, Евгений, Мария.
26 февраля, пятница
16-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
А вот теперь бездельничаем. Толка в активных действиях все равно не будет. А вот полноценный отдых способен буквально вернуть к жизни.
Возможны перепады настроения и беспочвенные страхи.
Именинники: Анисим, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Светлана, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.
27 февраля, суббота
17-й лунный день. Полнолуние в Деве.
Сегодня просто необходим заряд радости и счастья. Что у вас там для этого припасено? Встречи с друзьями, прогулки и путешествия? Все способы хороши!
Подходит день и для интенсивных занятий спортом.
Именинники: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.
28 февраля, воскресенье
18-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
День-зеркало. Сейчас с нами происходит то, чего мы заслуживаем. Если результат не устраивает – это повод задуматься о своей жизни и своих поступках, сделать выводы.
Будьте осторожны: вероятны попытки обмана.
Благоприятный период для помощи другим, для благотворительности.
Именинники: Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен, София.