Гиперзвуковое ядерное оружие отправят в дальнее плавание на подводных лодках

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ в Национальном центре управления обороной РФ. Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

До конца 2021 года четвертый полк Барнаульской дивизии РВСН заступит на боевое дежурство на подвижном грунтовом ракетном комплексе "Ярс-С". Об этом министру обороны России Сергею Шойгу доложил в ходе Единого дня приемки военной техники командир дивизии Александр Прокопенков.

Сейчас 35-я ракетная дивизия несет боевое дежурство уже в составе трех ракетных полков. Эксперты уже оценили на "отлично" надежность новых межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" во время успешных учебно-боевых пусков в декабре 2020 года.

Из докладов министру стало также известно о перевооружении 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство еще 2 ракеты с неуловимыми для ПВО противника гиперзвуковыми крылатыми блоками.

Патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" во время торжественной церемонии спуска на воду. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Руководство Сухопутных войск и ВДВ доложили Шойгу о получении 86 новых и 158 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники.

Также министру подтвердили поставки в Воздушно-космические Силы полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", 15 новых и 18 отремонтированных самолетов, 13 новых и 10 прошедших ремонт вертолетов, 6 единиц космических средств, 50 новых и 46 отремонтированных радиолокационных станций. Точность их оборудования уже обеспечивают космические аппараты "Глонасс-К", "Гонец-М" и многие другие, что были выведены 2020 году ракетами-носителями "Союз-2.1б". Кстати, российских спутников в космосе будет все больше - запуск новейшего "Ангара" подтвердил возможность выведения полезной нагрузки массой до 23 тонн.

Военно-Морской Флот получил сразу 4 новых боевых корабля, одну новую и одну отремонтированную подводные лодки, 9 новых и 11 отремонтированных кораблей и судов обеспечения, более 160 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения, береговой ракетный комплекс "Бал".

Пока министр заслушивал доклады своих замов, в Керчи прошла торжественная церемония спуска на воду четвертого в серии патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов". Такие корабли водоизмещением более 1700 т., могут развивать скорость не менее 25 узлов и предназначены для несения патрульной службы командой не менее 60 человек по охране территориальных вод (автономность до 60 суток), патрулировать 200-мильную исключительную экономическую зону России в открытых и закрытых морях, выполнять задачи антипиратской деятельности, а также искать и оказывать помощь пострадавшим кораблям и судам. Они также могут быть использованы для боевых операций в дальней морской и океанской зонах.

Замминистра обороны Алексей Криворучко также сообщил, что планы по поставке новых образцов вооружения в 2020 году выполнены на 99,8 %. А в этом году будет продолжаться активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. Так, в четвертом квартале 2020 года по словам Криворучко было принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования, 22 составные части подвижных и стационарных комплексов. Новейшим ядерным оружием планируют оснастить подводные лодки различного типа.

- В рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата "Адмирал Горшков" проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования "Циркон". Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 махов. В следующем году будут проведены пуски с подводных носителей, - заявил замминистра.

С 2022 года начнутся уже серийные поставки гиперзвуковых "Цирконов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевая экипировка "Ратника" получит химическую и бактериологическую защиту

Форма четвертого поколения российского воина станет полностью герметичной для враждебной среды (подробности).