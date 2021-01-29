Василий Лановой: «Бегаю как заяц, чтобы обеспечить сына»

Василий Лановой ушел из жизни 29 января 2021 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Театре им.Вахтангова сейчас вспоминают: ещё в декабре зрительный зал, как всегда, стоя рукоплескал Василию Лановому после его спектаклей «Посвящение Еве» и «Последние луны». Василий Семенович продолжал работать, несмотря на то, что многие его коллеги засели дома в разгар пандемии. А он ездил с концертами и выступлениями по городам и весям. В октябре был во Ржеве. Как нам рассказали, в середине декабря поехал на машине не то в Тулу, не то в Тверь. Не стал отменять свой творческий вечер, хотя уже плохо себя чувствовал. А после Нового года слег в больницу.

Ему много раз говорили коллеги: Василий Семенович, надо бы пожалеть себя, всего не заработаешь. А он отмахивался: «Я бегаю как заяц, чтобы обеспечить сына». Он действительно много выступал, проводил творческие встречи, озвучивал фильмы, участвовал в патриотической работе, возлагал венки… Лановому всегда и везде были рады. Даже в 87-летнем Лановом зрители продолжали видели капитана Грея из «Алых парусов», офицера Ивана Варавву, Вронского. Его очень любили. Он собирал концертные залы.

Конечно, патриотическая работа, чтение стихов Пушкина или Лермонтова, не говоря уже о спектаклях Театра им.Вахтангова – все соответствовало его художественным вкусам и гражданской позиции. Он ни разу не пошел против совести, ни разу не изменил себе. Но это был и хороший заработок.

Как нам рассказали в одном из военных ведомств, например, гонорар артиста уровня Ланового за возложение венка к могиле неизвестного солдата - в районе 100 тысяч рублей...

Сейчас все СМИ кинулись считать, какое наследство оставил после себя Лановой. Оно немалое. У него - загородный дом во Внуково (якобы, его рыночная стоимость более миллиона долларов). Есть две квартиры на одной лестничной клетке в Староконюшенном переулке в районе Арбата, откуда он ходил пешком в Театр им. Вахтангова. Есть собственный дом в Италии и дача в Форосе. Есть квартира в Крылатском, которую он подарил своему сыну Александру. Машины… Патриотическая тема, которой он давно, охотно и много занимался, очень хорошо кормила. Сейчас все сожалеют, что Василий Семенович слишком много работал и не щадил своего здоровья. Но это был его выбор.

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