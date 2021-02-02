«Сила знаний»: Ребятам из детских домов помогают отправиться в путешествие и узнать Россию

Благодаря акции тысяча детей смогут отправиться в небольшое путешествие, как только это будет доступно в их регионе Фото предоставлено организаторами

В Международный день образования, 24 января, Российский союз туриндустрии (РСТ) и центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» объявили акцию, которая объединила десятки компаний туристической индустрии ради большой цели – помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, больше увидеть и узнать, набраться новых впечатлений.

В России более 200 тысяч детей живут в социально-реабилитационных центрах, детских домах, замещающих и малообеспеченных семьях.

«К сожалению, только 1% выпускников детских домов поступает в вузы, несмотря на то, что государство выделяет для них специальные квоты», - рассказала руководитель комиссии по социальным проектам РСТ Александра Феоктистова.

Заповедник "Хакасский" провел квиз для Республиканского социально-реабилитационного центра Черногорска Фото предоставлено организаторами

Еще в январе 2020 года члены РСТ впервые провели экскурсии для 3000 детей из многодетных семей, воспитанников социально-реабилитационных центров и детских домов в 55 городах России. В этом году акция проводится в условиях все еще действующих из-за коронавируса ограничений, но это не означает, что жизнь остановилась и дети должны остаться без ярких впечатлений.

В 33 регионах России ребята уже проходят онлайн туристические квизы, вопросы для которых составили члены РСТ. Задания сложные, но интересные. Например, нужно догадаться, куда делись крокодилы из речки Пскова, правда ли, что Красный проспект в Новосибирске – самая длинная в мире прямая улица, как переводится слово «Байкал» и так далее. В подарок за прохождение квиза ребята получают от компаний-членов РСТ сертификаты на экскурсии. Это значит, что около 1000 детей смогут отправиться в небольшое путешествие, как только это будет доступно в их регионе.

Воспитанники детского дома посетили музей ОАО "АЗОТ", город Кемерово Фото предоставлено организаторами

Несмотря на сложную ситуацию, в которой находится турбизнес, компании выбрали для маленьких путешественников самое интересное. Например, в Коломне их ждет трамвай желаний «Коломчонок». Подопечные Центра содействия семейному воспитанию №15 в Вырице Ленинградской области увидят музей-макет «Петровская акватория». Для ребят из центра помощи «Рассвет» в Новосибирске туроператор «Олимпия-Райзен-Сибирь» организует обзорную экскурсию по городу с посещением Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния». Компания «Романова Тревел» покажет Нижний Новгород воспитанникам детского дома №3 и интерната №1.

В 33 регионах России ребята уже проходят онлайн туристические квизы Фото предоставлено организаторами

Участников акции очень много. Все они уже включили в свои планы важное мероприятие – экскурсию для особенных детей. Подопечным интерната №31 в Москве экскурсионные программы предоставят компании «Флотилия» Рэдиссон Ройал», «Сити Сайтсиинг Москоу» и Государственный исторический музей. Детей из Красногорского социально-реабилитационного центра по парку «Зарядье» и среди других красот Москвы проведут сотрудники BSI Group.

Онлайн квиз для Интерната номер 31, Москва Фото предоставлено организаторами

«От всей души благодарю коллег, которые в эти непростые времена с готовностью откликнулись на предложение РСТ стать частью большого и важного дела – подарить новые впечатления детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Акция «Сила знаний» объединила тех, кто всегда помнит, как важно думать о будущем, которое, конечно же, связано с детьми. Сейчас все вместе мы поддерживаем одну из основных целей устойчивого развития – качественное образование для всех», – подчеркнул президент РСТ Андрей Игнатьев.

КСТАТИ

Байкал, Есенин и кругосветка: Тест о том, насколько хорошо ты знаешь Россию

Задания этого теста взяты из благотворительной викторины "Сила знаний". Ее придумали Российский союз туриндустрии вместе с центром корпоративного волонтерства «ДаДобро». Они хотели, чтобы школьники, растущие социально-реабилитационных центрах, детских домах, малообеспеченных семьях, тоже могли узнать и увидеть свою Родину. Ребятам предлагается пройти онлайн тест - а в награду им дарят сертификаты на экскурсии по городам России.

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