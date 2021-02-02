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Байкал, Есенин и кругосветка: Тест о том, насколько хорошо ты знаешь Россию

Проверьте свои знания о истории и географии родной страны, а заодно - возможно, и узнаете что-то новое
Источник:kp.ru
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Насколько хорошо ты знаешь историю и географию России? Проверь себя

Насколько хорошо ты знаешь историю и географию России? Проверь себя

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Задания этого теста взяты из благотворительной викторины "Сила знаний". Ее придумали Российский союз туриндустрии вместе с центром корпоративного волонтерства «ДаДобро». Они хотели, чтобы школьники, растущие социально-реабилитационных центрах, детских домах, малообеспеченных семьях, тоже могли узнать и увидеть свою Родину. Ребятам предлагается пройти онлайн тест - а в награду им дарят сертификаты на экскурсии по городам России.

Проверьте свои знания и вы!

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