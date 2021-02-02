Байкал, Есенин и кругосветка: Тест о том, насколько хорошо ты знаешь Россию

Насколько хорошо ты знаешь историю и географию России? Проверь себя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Задания этого теста взяты из благотворительной викторины "Сила знаний". Ее придумали Российский союз туриндустрии вместе с центром корпоративного волонтерства «ДаДобро». Они хотели, чтобы школьники, растущие социально-реабилитационных центрах, детских домах, малообеспеченных семьях, тоже могли узнать и увидеть свою Родину. Ребятам предлагается пройти онлайн тест - а в награду им дарят сертификаты на экскурсии по городам России.

Проверьте свои знания и вы!