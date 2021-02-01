Каждый конкурс на счету: шесть способов получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Подсказываем, как получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из года в год приемная кампания в ВУЗах все накаляется: уже реально один балл в буквальном смысле решает все. Он может легко отделить бюджетное место от платного, а платное от вовсе не поступившего. Всего один балл. Поэтому подстраховаться не помешает. Особенно в это, коронавирусное время. Когда уже второй учебный год нормальную учебу портят пандемийные ограничения. Мы собрали 6 способов, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

Сразу уточним: максимум, что можно заработать - это 10 дополнительных баллов. Даже если заслуги насчитывают гораздо больше. Но и это немало, ведь мы же не хотим, чтобы в вузы поступали дети, которым обучение явно не под силу.

И еще одно уточнение: какой-то единой системы, сколько бонусов за что дают, нет. Каждый университет решает это самостоятельно.

Из года в год приемная кампания в ВУЗах все накаляется: уже реально один балл в буквальном смысле решает все. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олимпиады

Больше всего льгот, конечно же, дают олимпиады. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и вовсе принимаются в университеты без экзаменов. Но не будем лукавить - «Всерос», как его окрестили школьники, под силу далеко не каждому. Благо, на нем свет клином не сошелся, есть и множество других олимпиад, которые помогут подзаработать баллов. Этот перечень ежегодно утверждает Министерство образования и науки. Посмотреть полный список можно здесь. Олимпиады распределены по уровням - от первого самого сложного до третьего, что попроще. Победители и призеры получают неплохой бонус - дополнительные 5-10 баллов или сразу же сотку за ЕГЭ по профильному предмету. Правда, от самого экзамена это их не освобождает. Олимпиадный результат надо еще подкрепить высоким баллом на ЕГЭ - не менее 75 баллов, тогда этот результат автоматически поднимут до 100. Это не единственное преимущество. Многие университеты также засчитывают максимальный балл за ДВИ (дополнительное вступительное испытание).

Тут надо помнить еще одну важную вещь. Вузы вправе сами утверждать список олимпиад, за которые будут давать льготы. То есть они могут выбрать из общего перечня несколько олимпиад, а все остальные уже не будут котироваться. Поэтому ориентироваться нужно, в первую очередь, на требования университета, а не просто выбирать первую попавшуюся олимпиаду из перечня.

Обычно Оригинальные дипломы олимпиад выдают организаторы. При желании участники также могут распечатать копии на портале Российского совета олимпиад школьников.

Аттестат с отличием и золотая медаль

Аттестат с отличием, вопреки общепринятому мнению, все-таки имеет вес. Он выдается ученикам, которые закончили 10-11 класс на одни пятерки. А в качестве приятного бонуса они получают медаль под названием “За особые успехи в обучении”. То есть разделения на золотую и серебряную награды, как раньше, больше нет. Что немаловажно - баллы за отличный аттестат начисляют практически все университеты. Например, МГУ начисляет за это целых шесть баллов, Высшая Школа Экономики - три балла, а МГИМО - четыре.

Золотая медаль имеет вес. Фото: Алексей ФОКИН

ГТО и другие спортивные достижения

Заработать баллы можно не только мозгами. На спортивные достижения, оказывается, тоже обращают внимание. На дополнительные дополнительные баллы могут рассчитывать, например, обладатели значков ГТО. Бауманка дает за него четыре балла, а МГУ и ВШЭ по два. А вот спортивные звания и разряды интересуют университеты гораздо меньше. Очень мало ВУЗов дают за это дополнительные баллы. Хотя есть и исключения. Например, в Вышке за «мастера спорта» можно получить целых четыре балла, а в Бауманке все шесть.

Предпрофессиональный экзамен

Такое понятие как предпрофессиональный экзамен ввели буквально пару лет назад. Это некое тестирование для учеников профильных классов (медицинского, инженерного, академического, кадетского и педагогического). Всего экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. И за него также можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ, правда, не во всех ВУЗах. Поэтому снова работает универсальный совет - сначала проверьте, как обстоят дело с предпрофессиональным экзаменом в вашем ВУЗе. Сеченовский университет, например, дает за него 5 или 10 баллов (в зависимости от результата экзамена). Но ВУЗ тут же уточняет: эти баллы добавляются не сразу, а только при равенстве других результатов у абитуриентов.

На дополнительные дополнительные баллы могут рассчитывать,обладатели значков ГТО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Итоговое сочинение

Это, пожалуй, самый простой и доступный способ получить дополнительные баллы. Хотя бы потому, что не надо ничего делать сверх школьной программы. Итоговое сочинение пишут абсолютно все. Оно является допуском к ЕГЭ. Распечатывать сочинение не нужно, достаточно оповестить приемную комиссию о том, что вы хотите, чтобы вашу работу проверили. Если она понравится проверяющим, то есть все шансы зацепить пару-тройку дополнительных баллов. Больше всего на сочинение обращают внимание, конечно же, в гуманитарных и творческих вузах. Но не во всех. В МГУ за сочинение можно получить не более двух баллов, а в РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет) всего один.

Волонтеры и добровольцы также могут рассчитывать на дополнительные баллы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волонтерство

Волонтеры и добровольцы также могут рассчитывать на дополнительные баллы. Однако, по сравнению с золотыми медалистами и обладателями ГТО им повезло гораздо меньше. Дело в том, что сравнительно небольшое число вузов учитывают волонтерство, да и баллов, по правде говоря, не так много. Бауманка дает за это три балла, МИФИ - всего 1, а МГУ не дает вовсе.

Для того, чтобы подтвердить свои заслуги, абитуриенты должны предоставить личную книжку волонтера. В ней пишут так называемый трудовой стаж. Некоторые вузы, например, требуют от 150-ти часов работы. Так что о книжке стоит позаботиться заранее.

Как видите, способов заработать дополнительные баллы немало. Но и про ограничение забывать не стоит. Будьте вы хоть мастером спорта, золотым медалистом и волонтером вместе взятыми - больше 10 баллов все равно никто не начислит. Поэтому, не распыляясь, лучше все-таки вложиться в учебу.

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Отмечается, что каких-либо нововведений для экзаменуемых не планируется (подробности).