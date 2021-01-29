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Политика

Основатель донецкой бригады «Восток» Александр Ходаковский: Донбасс к объединению с Россией пока не готов

В программе Сергея Мардана и Марии Бачениной на «Радио «Комсомольская правда» обсудили интеграционный форум «Русский Донбасс». На вопросы ведущих ответил политический деятель Донецкой народной республике
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
Комментарии (4)Комментарии (4)
На вопросы ведущих ответил Александр Ходаковский

На вопросы ведущих ответил Александр Ходаковский

Фото: ТАСС

О ПАСПОРТАХ РОССИИ

- Сколько выдано российских паспортов в непризнанных республиках?

- Порядка 450 тысяч человек получили российское гражданство. Из 3,5 миллионов человек, проживающих по Луганской и Донецкой территориям.

- Сейчас просто получить паспорт РФ в Донецке, в Луганске?

- К сожалению, непросто. Всем номинантам приходится проходить двойную процедуру. Во-первых, им нужно получить паспорт ДНР. По техническим причинам, по объективным не все граждане на наших территориях получили гражданство этих территорий. И проблемы те же самые, они дублируются - и при получении гражданства России, и нашего гражданства. Не успевает наша система обеспечивать паспортами, спецпроверки проводить (самый долгий этап).

ОБ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ

- Почти за 7 лет, прошедших с начала войны, какая-то экономическая интеграция этих территорий с Россией произошла?

- Отвечаю, опираясь на собственное мнение и впечатления. Мне кажется, что нет. Потому что процессы, связанные с интеграцией экономики, проходят в достаточно глубоко конспиративном режиме. Потому что мы – подсанкционная территория.

- Кто не хочет – российская власть или местные?

- Есть такое понятие, как рынки сбыта. А мы должны вуалировать всю продукцию, которая у нас производится, будь то сырьевая сторона вопроса, будь то производственная продукция. Мы не должны показывать происхождение. Мы-то не боимся пострадать, потому что на нас рычагов воздействия нет. А те российские смежные структуры, с которыми мы работаем, они могут пострадать. Мы сами до конца не понимаем всех нюансов, а уж население тем более. Они просто ходят на работу на свои объекты, и не понимают, куда производимая ими продукция будет направляться, через какие схемы, как будет происхождение подтверждаться, без чего экспорт вообще практически невозможен. Мы не можем свою продукцию ориентировать на Россию - там и так переизбыток всего того сегмента, который мы производим. Приходится искать пути выхода на страны зарубежья, причем достаточно далекие (не западные).

У нас уровень производства по металлургии сократился в разы, по добыче угля – стоит под вопросом закрытие порядка 13 шахт .

- Значит, в интеграции от нулевой точки придется плясать, то есть ничего за 6 лет не сделано?

- Не то, чтобы за 6 лет ничего не сделано, тут стоит сделать оговорки определенные. Но с точки зрения промышленного комплекса, с точки зрения всей экономики существенных прорывов нет. Мы просто доедаем то, что у нас было на руках.

О СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ

- И в российскую социальную инфраструктуру жители Донбасса тоже не встроены?

- Наша система образования - она более уверенными темпами интегрируется в систему образования России. Мы синхронизируем все процессы, все программы. С другой стороны, наши выпускники получают дипломы российского образца. Они должны котироваться. У нас ведь достаточно высокий уровень образования. Город индустриальный, здесь научная база была очень высокой и сохранилась в достаточной степени, несмотря на отток специалистов и на украинскую сторону, и в Россию. Но дипломы наши, естественно, не признавались нигде.

Еще наша система МЧС здорово взаимодействует с российской системой МЧС. Получает существенную помощь. Но это все на уровнях личных договоренностей. Минздрав в меньшей степени развил отношения. Аппараты МРТ выходят из строя и не восстанавливаются, не заменяются. Это существенно влияет на уровень медицинского обслуживания населения.

- А вакцина «Спутник V» поступила в Донецк и Луганск?

- Она поступает, но не на таком масштабном официальном уровне. То есть, она своими каналами сюда поступает. И вопрос о всеобщей вакцинации сейчас в стадии разрешения.

О ДЕКЛАРАЦИЯХ И НАДЕЖДАХ

- Произойдет ли хоть какой-то сдвиг в плане реальной интеграции или все опять останется декларациями и страшилками для Запада?

- Интеграция происходит. Вопрос в том, что темпы ее недостаточно высоки. А с другой стороны, когда состоится эта финальная точка, когда мы будем интегрированы? Здесь много субъективных и специализированных вопросов. Мы все же прогресс видим. Он надежду все-таки вселяет. Но сложно с сохранением промышленного потенциала. Это производство более сложной категории. Мы же производим здесь и угольные комбайны, и даже комплексы для метропроходки. Но пока не видим механизмов, как это все объединить с российским комплексом, как обеспечить рынком сбыта наши производственные предприятия.

- Не убьет ли воссоединение всю эту структуру окончательно? Может, еще не готовы обе стороны? Потому что очередная порция санкций сведет к нулю всю экономическую составляющую.

- Такие риски есть. Но это не будет так прямолинейно. Возможно, будут дополнительные попытки. Вот как мы, например, пытаемся реализовывать свою продукцию в Казахстан, в Беларусь. Но украинцы, поскольку мы подсанкционные, выискивают все направления, куда мы отправляем свою продукцию, и пытаются блокировать, создавать через судебную систему какие-то сложности. Ничего другого они не придумают. И это единственное препятствие. Инициатором всех проблем выступает украинская сторона. На предметном уровне.

Если же будет рассматриваться вопрос политический, если мы будем признаны (а еще лучше – приняты в состав Российской Федерации), тогда, конечно, вал санкций обвалится на Россию однозначно.

- Часть российских политической и деловой элит не в восторге от идеи присоединить Донбасс или интегрировать его дальше. Этот вопрос, как и с Крымом, может решить только один человек. Он решит его в 2021 году или нет?

- Нет, в 2021 году не решит, но я думаю, что мы идем по этому пути. И в перспективе это решаемо. На форуме была Маргариты Симоньян. Этот человек формирует правильный взгляд. И она не по официальной программе здесь перемещалась по территории, а по своей собственной программе. Посмотрела нюансы, которые официальная сторона ей бы не показала. Я уверен, что информация о том, что здесь происходит, доходит объективно, и дальше это будет продолжаться. Но 21-й год не станет переломным моментом, к сожалению. Мы еще объективно не готовы.

ИТОГИ ОПРОСА СЛУШАТЕЛЕЙ

На вопрос «Присоединять ли Донбасс к России?» аудитория «Радио «Комсомольская правда» ответила так:

«Да» - 85%

«Нет» - 15%.

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