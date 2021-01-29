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Василий Лановой всегда оставался "королем пляжа"

Один из самых красивых актеров отечественного кино и театра всегда оставался в превосходной физической форме
Анна ВЕЛИГЖАНИНААнна ВЕЛИГЖАНИНА
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До последнего Лановой следил за фигурой. Считал, что разжиреть актер не может себе позволить

До последнего Лановой следил за фигурой. Считал, что разжиреть актер не может себе позволить

Фото: Личный архив

- Всю жизнь Лановой постоянно преодолевал себя, работал над собой, - рассказала его знакомая Виктория Лазич. - В детстве над ним, пацаном, фашист произвел автоматную очередь, чтобы припугнуть, и Вася стал заикаться.

Кроме того, его мама была украинка, совсем не говорила по-русски. И у него был украинский акцент, он «гэкал». Поэтому когда стал учиться на артиста, все ему говорили: «Вы красивый, но вам надо закрыть рот». Василий сам мне рассказывал, что он поставил цель убрать акцент. Работал над собой, и справился. Ценой просто каторжного труда, борьбы. Не только избавился от заикания, но освоил чистую театральную, классическую речь. Он задушевно пел украинские песни.

Я устраивала ему творческие вечера в Доме архитекторов в советские годы. Помню, из зала его спросили, мол, какую роль вы мечтаете сыграть? Он ответил: «Дон Жуана». И это в советские годы! И это после сыгранной роли Павки Корчагина! Все зааплодировали его искренности. За то, что он был правдив, смел. А он всегда был таким – никогда не врал.

Один из самых красивых актеров отечественного кино и театра всегда оставался в превосходной физической форме

Один из самых красивых актеров отечественного кино и театра всегда оставался в превосходной физической форме

Фото: Личный архив

Мы с ним соседи, у нас дачи во Внуково. И он частенько приходил к нам в гости. Даже больше не ко мне, а к моей маме. Она, киевлянка, в совершенстве знала украинский. И он у нас говорил только на украинском, - продолжает Лазич. - Еще за калиткой слышали его громкий голос:

-Марийка, я до тебэ иду!

И пока шел к нам в дом, голосил украинскую песню.

- Я пришел до тебэ, хочу побалакать с тобой до сэрдцэ… Сэрдцэ чует, где счастье. А сало е? – спрашивал игриво маму. Та отвечала: «Е».

Он все превращал в некий спектакль

Он все превращал в некий спектакль

Фото: Личный архив

Он все превращал в некий спектакль, экспромтом. Тогда был период дефицита. А я, будучи женой иностранца, могла отовариваться в «Березке» за валюту. И приносила деликатесы.

И вот помню, накрыла стол. Лановой пришел со своей собакой. И мой маленький сын стал носить собаке на веранду балык, ветчину. Когда Василий Семёнович это увидел, он кричал в напускном гневе: «Остановись! Ты шо, мой обед отдаешь этому псу?!». Мы смеялись. Все было забавно. А Василий Семёнович бежал за моим сыном, несшим тарелку в руках, и театрально кричал: «Остановись предатель! Цэ мое!».

Забирал тарелку обратно. И говорил: «Ну шо, «маленький враг». Помню, однажды мама ему сказала, мол, тут во Внуково уникальная публика – рядом была дача Громыко, Любови Орловой, Лебедева-Кумача, деятелей МИДа, чиновников.

- Да? А ты не знаешь эту публику?! – говорил Лановой на украинском. - Ты не знаешь, какие они спесивые! Знаете, что я прошел? Когда я выбил здесь кусок земли, для того, чтобы начать строить дом, какое волнение было в этом поселке Министерства иностранных дел! Все говорили: «Ой, какой-то паршивый актеришка сюда влез, в наше мидовское сообщество».

Мама его спросила: «Василий, и шо ж ты сказал им?».

- А я им сказал: «Пошли в сраку»!

Василий Лановой всегда оставался "королем пляжа"

Василий Лановой всегда оставался "королем пляжа"

Фото: Личный Архив

А потом спустя годы он мне говорил, мол, из-за этого слова мы расстались с Украиной, это единственное слово которого нет в русском языке. А корни у нас одни и те же. «И ради этого слова, единственного что нас отличает, они создали свой флаг и гимн», - иронично говорил он, а в душе очень переживал из-за разрыва с Украиной. В Одессе у него остались родственники.

Он говорил: «Я хохол, теперь я враг или шо? Но я хохляцкий и говорю это с гордостью!».

У него был внутренний надрыв.

Во Внуково он построил семье (с третьей женой Ириной Купченко) прекрасный дом. В те годы он мне звонил и говорил: «Так, у меня есть «окно», ты мне должна сделать хороший творческий вечер». Я ему: «Василий Семёнович, вы же в прошлом месяце выступали».

Конечно, он был невероятно краси

Конечно, он был невероятно краси

Фото: Личный архив

- Я дом строю! Мне нужны деньги! Мне доски надо покупать!

А мы выписывали 26 рублей через общество «Знание» за два часа вечера. Это была четверть месячной зарплаты артиста.

Лановой всегда был добытчиком в семье. И гнался за работой. И дубляж, и работа на радио. Платили мало. Но он говорил, что ему надо нормально одеваться, не мог быть в одном костюме. И дом строил. Говорил, хочу построить дом, а сколько мне надо пахать!

Сейчас вся страна плачет и скорбит по нему. По тому, кто не предал совесть, не скурвился, а остался образцом. Почему считают, что наступила беда – ушел Лановой А ведь это помимо прочего ушла память о той стране, где люди искренне верили в благородство, честь и доблесть. Он был «последний из Магикан»!

Конечно, был невероятно красив. И до последнего, между прочим, следил за фигурой. Считал, что разжиреть актер не может себе позволить. Размер его пиджака не менялся, он всегда оставался мускулистым и подтянутым. И он сам с годами не менялся, оставался таким же честным, благородным. Не был предателем.

К слову, не только в фильме "Полосатый рейс" Василий Лановой был "Королем пляжа", но и на любом пляже, куда приезжал отдохнуть.

Корреспонденты "Комсомолки" провели с Лановым незабываемый день в санатории "Актер", где он отдыхал в конце 2000-х.

"Это вы ради меня приехали?! Хотите меня поснимать? Сумасшедшие!". - добродушно рассмеялся Лановой. Он с удовольствием позировал нам, показывал свои кульбиты - прыжки в воду, сальто. С наслаждение рассекал волны...

Корреспондент "Комсомолки" Анна Велигжанина провела с Лановым незабываемый день в санатории "Ялта", где он отдыхал в конце 2000-х.

Корреспондент "Комсомолки" Анна Велигжанина провела с Лановым незабываемый день в санатории "Ялта", где он отдыхал в конце 2000-х.

Фото: Личный архив

Все взоры приковал к своей атлетической фигуре. Играл мускулами, а глаза по-мальчишески горели. "Ну как я вам?! - смеялся. - "Гвозди бы делать из этих людей!".

И глаза его прожигали...

Шутил, рассказывал анекдоты, читал Пушкина наизусть. Угощал в местной столовой кашей. Потом играл в бадминтон. В общем, мы чудесно с ним провели время и видели, как его обожают люди. И какой он доступный в общении, не забронзовел.

И в какой великолепной форме оставался в свои годы... Теперь рассматриваю те фотографии и охватывает грусть. Что ж вы так, Василий Семенович, зачем нас всех покинули...

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