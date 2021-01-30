Василий Лановой покорял женщин "нескромными" вопросами и яхтой с "Алыми парусами"

Первый раз Василий Лановой женился в 21 год на своей однокурснице по Щукинскому театральному училищу Татьяне Самойловой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Василий Лановой с юности был одним из самых красивых российских актеров. Кстати, с годами он сохранил природную стать, осанку и прекрасную фигуру, для этого каждое утро делал гимнастику. Словом, он нравился женщинам всегда и от поклонниц не было отбоя. Однако в личной жизни он был очень разборчив, скромен и строг.

Первый раз Василий Лановой женился в 21 год на своей однокурснице по Щукинскому театральному училищу Татьяне Самойловой. К этому времени – это был 1955 год – он успел сняться в главной роли в фильме «Аттестат зрелости» и уже был знаменит. Как рассказывала потом Татьяна Самойлова, их знакомство произошло так: Лановой подошел к ней с «нескромным» вопросом: «Ты кто?». Она ответила: «Я – папина и мамина дочь». Так началась их нежная и еще полудетская любовь. Был долгий период романтических свиданий, «роман на ногах»: они гуляли по московским бульварам и кривым арбатским переулкам. На втором курсе поженились. Сперва была беззаботная жизнь в родительской квартире на Соколе. Родители Татьяны Самойловой их кормили, одевали, обували - ведь дети же еще.

В это время оба начали много снимались в кино. Режиссер Михаил Калатозов пригласил Татьяну Самойлову на главную роль в свой фильм «Летят журавли». А Лановой снимался в Киеве в главной роли в «Павле Корчагине».

Первой женой Василия Ланового стала однокурсница Татьяна Самойлова. Супруги сыграли в фильме "Анна Каренина" главных героев - Анну и Вронского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Их «звездный брак» рассыпался за три года. Как вспоминала потом Самойлова, жить с Лановым было тяжело, его никогда не было дома, он много снимался, играл в театре, быстро стал знаменит, хотя и не получил такого международного признания как Самойлова благодаря фильму «Летят журавли» (картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на Международном кинофестивале в Каннах). Самойлова ждала от Ланового ребенка, но понимая, что их семейная жизнь трещит по швам, сделала аборт. «Когда это произошло, мы оба рыдали. Было больно и обидно», - после вспоминала в интервью Татьяна Евгеньевна. Эта история ее так потрясла, что даже спустя годы она рассказывала, что ждала от Ланового не одного ребенка, а двойню: мальчика и девочку, якобы ей об этом сообщили врачи.

Спустя три года после расставания с Татьяной Самойловой Василий Лановой снова женился на театральной актрисе Тамаре Зябловой. Как и многие девушки Советского Союза Тамара была влюблена в экранного Ланового и даже не могла мечтать, что он женится на ней. К тому же она была старше на пять лет. Однако они поженились. Начало их семейной жизни было ознаменовано эффектным эпизодом, за которым наблюдала вся Ялта. Лановой снимался в Крыму в мелодраме "Алые паруса" в роли Артура Грея. Он договорился со съемочной группой подплыть на яхте с алыми парусами к берегу в районе гостиницы, где жил с молодой женой. Это было эффектно, неожиданно, красиво… Но жить с Лановым было непросто. Он был ревнив, из-за этого случались скандалы. Однако мудрая Тамара старалась мужа не огорчать, говорила о нем только хорошее, называла его Васечкой.

Они мечтали о детях, тем более, что Лановой вырос в многодетной семье. Но по разным причинам это событие откладывали. Наконец через десять лет брака Тамара Зяблова забеременела. Оба были счастливы. Но случилась трагедия: в 1971 году Тамара попала в страшную автокатастрофу. Беременная актриса погибла на месте. Лановой очень тяжело переживал потерю любимой и их нерождённого ребенка. Казалось, был раздавлен горем, но спустя несколько месяцев у него начался роман с молодой актрисой, год назад принятой в Театр им.Вахтангова Ириной Купченко. В третий раз он женился на ней. Через год у них родился сын Александр. А еще через три года Ирина Петровна родила двойню: двух мальчиков. Во время родов один ребенок погиб. Второго сына назвали Сережей.

Тамара Зяблова разбилась в аварии. Актриса была беременна

Увы, злой рок продолжал преследовать их семью. В 2013 году Сергей Лановой внезапно скончался. Ему было 37 лет. Василий Семенович никогда не рассказывал о своих детях. Что случилось с его младшим сыном, наверняка знали лишь близкие. Его тело нашли в квартире гражданской жены. Но как рассказывали знакомые, Сергей с детства не был благополучным ребенком. Лихие 90-е, странные компании, алкоголь, наркотики... Его родители скрывали правду, сколько могли. Пока не произошла эта трагедия.

Старший сын Ланового Александр тяжело переживал потерю брата. Он вообще очень ранимый человек, служит сотрудником Ленинской библиотеки. Два года назад он женился на девушке из Барнаула Ирине Братчиковой, с которой познакомился на работе.

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