Брюнетка Кристен Стюарт из «Сумерек» блистательно вписалась в образ принцессы Дианы в новом фильме от создателя «Острых козырьков»

Мало кто мог представить актрису в таком облике, но кастинг-директору можно только поаплодировать Фото: кадр из фильма

Харизматичная Кристен Стюарт, блеснувшая в вампирской саге «Сумерки» и фильме «Ангелы Чарли», на этот раз получила совершенно неожиданное утверждение на роль. Актриса сыграет белокурую леди Ди — голубоглазую принцессу Уэльскую, урожденную Диану Фрэнсис Спенсер.

Актриса сыграет белокурую леди Ди — голубоглазую принцессу Уэльскую, урожденную Диану Фрэнсис Спенсер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильм чилийского режиссера Пабло Ларриана («Клуб») так и будет называться: «Спенсер». Без пафоса и королевских понтов. И на главную роль пригласили наименее ожидаемую для этого фигуру — Кристен Стюарт. Актриса на полголовы ниже принцессы Дианы, у нее совсем другое телосложение, черты лица, нос и форма черепа.

Фото: кадр из фильма

Но это на первый обывательский взгляд. Кастинг-директоры зрят в корень личности. И тому доказательством стал первый кадр «Спенсер», где Стюарт предстает в образе Дианы.

Этот имидж — один в один соответствует образу принцессы 25 декабря 1993 года на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме: красное пальто и черная сетчатая шляпа.

ТАКОЕ МОЖЕМ БРАТЬ ИЛИ НАЙТИ?

Судя по названию картины, сценарий постарается раскрыть непарадную часть жизни трагически погибшей принцессы: суицидальные наклонности, ревность, любовь к литературе в мягкой обложке, истерики, инсценировки (один раз прикинулась упавшей с лестницы, чтобы обратить на себя внимание супруга) и так далее.

— Это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент ее жизни, — трактует Кристен Стюарт. — Это мучительное усилие для нее — вернуться к себе, поскольку Диана пытается сохранить то, что для нее значит фамилия Спенсер.

Сценарий написал создатель «Острых козырьков» Стивеном Найтом. Он сделал акцент на рождественских каникулах принцессы Дианы, которые она вместе с королевской семьей провела в Сандрингемском дворце в Норфолке. Именно там, по мнению создателей проекта, Диана и осознала, что у нее с принцем Чарльзом, имевшем внебрачный роман с герцогиней Камиллой Паркер-Боулз, нет будущего.

Премьера фильма, который снимается в Германии и Британии, запланирована на осень 2021 года — и должна состояться за год до 25-летней годовщины со дня ДТП, в котором погибла принцесса Диана.

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