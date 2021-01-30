Псаки: Байден не будет обнародовать содержание письма, оставленного ему Трампом

Спустя полторы недели после инаугурации действующий президент США не изменил своего решения Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не будет обнародовать содержание письма, оставленного ему в Белом доме предшественником, Дональдом Трампом.

Традиция оставлять на рабочем столе, стоящем в Овальном кабинете, письма преемникам, родилась в Америке давно. Нередко подобные послания затем публиковались. Обычно они содержат в себе пожелания успехов и добрые советы.

Ожидалось, что, отказавшись от участия в церемонии инаугурации Байдена, Трамп нарушит и эту традицию. Однако, он все же подготовил и оставил ему письмо.

Судя по первой реакции Байдена, заявившего, что письмо Трампа было «великодушным», никаких неприятных сюрпризов в нем не было. И 46-ой президент США решил не вдаваться в дополнительные подробности.

Но содержание этого послания продолжает вызывать большой интерес журналистов, атаковавших по этому поводу пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки на очередном брифинге.

Псаки сообщила:

- Новостей по этому поводу нет… Мы уже говорили об этом полторы недели назад. Президент считает письмо любезным. И планирует сохранить его текст без обнародования.