Онищенко поставил на себе эксперимент: Сначала привился я вакциной Центра имени Чумакова, теперь разрешат всем

Геннадий Онищенко привился от коронавируса Фото: Личный архив

«Геннадий Онищенко привился от коронавируса: Мысли не путаются, самочувствие обычное». 25 декабря сайт KP.RU первым сообщил о том, что мой Герой сделал себе прививку.

В том интервью автор этих строк так и не смог добиться от вакцинированного - какую же конкретно вакцину он использовал? Наконец, в эту последнюю январскую субботу, 30-го, тайное стало явным. Вот мой сегодняшний звонок привитому депутату Госдумы... (Кстати, у самого у меня - антитела, вот справка: см. фото.)

Кстати, у самого у меня - антитела, вот справка Фото: Александр ГАМОВ

- ...Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко вам звонит, Гамов Саша.

- Да, надо напомнить, а то я забыл, кто ты такой.

- Геннадий Григорьевич, хотел узнать, как вы себя чувствуете.

- Да нормально чувствую. А как я должен себя чувствовать? А! Вот чувство повышенной радости, что ты позвонил.

- Я вот только что обнаружил, все информагентства передают, что Геннадий Григорьевич Онищенко привился чумаковской вакциной, Центра имени Чумакова. Правильно?

- Да. Так я давно привился. Уже и забыл. А кто с таким опозданием - больше чем на месяц - заявляет, где ты это прочитал?

- Дык - Информагентство ТАСС сообщает об этом.

- Ну, это новость подавляющая. Я думаю, сегодня вся прогрессивная общественность и передовое человечество, вдохновившись этим примером… Мы же с с тобой в «Комсомолке» когда еще публиковали?

- Ну, 25 декабря. Мы и вашу фотку тоже дали. (см. снимок.)

- Больше, чем месяц. Это была первая аппликация, потом уже была вторая. Так что - я полный цикл получил, две аппликации. Но, видишь, как своевременно узнаёт «Комсомольская правда»...

- А то!

- ... И как несвоевременно это делает ТАСС.

- Ну, не будем коллег ругать.

- Да, не будем.

- Погодите-ка... Вроде как у вас голос с хрипотцой сейчас. А? Или мне показалось?

- Александр Петрович, когда возникают галлюцинации, надо обратиться к врачу.

- Хорошо. Агентства пишут, что Онищенко привился вакциной, которая еще не зарегистрирована вроде как. Это-то вы зачем? Чтобы расширить спектр возможностей что ли - или нет?

- Понимаешь, кроме формальных, есть еще сутьевые вопросы. И принцип построения вакцины Чумакова – это, по существу, имитация в моем организме болезни.

- Ужас!

- То есть, берется настоящий коронавирус, с ним производятся всякие манипуляции, которые называются аттенуацией… То есть, мы забрали у этого вируса функцию вирулентности, но сохранили функцию иммуногенности.

- Объясните – вирулентность и иммуногенность.

- Вирулентность – это его болезнетворность, опасность, насколько он опасен. Вот эта часть у него отобрана, но сам он есть. И на него, как на созданную природой живую жизнь, моя иммунная система реагирует.

- Ну, вот очень все понятно!

- Это - принцип построения тех вакцин, которыми мы начинали всю иммунологию. На этом принципе была построена и оспенная вакцина, и когда ее аттенуировали, коревая, полиомиелитная и т.д. Поэтому, сегодня я привит этой вакциной, изготовленной, будем говорить так, по традиционным технологиям.

В чем, Саша, ее преимущество?

- Ага?!

- В том, что мы пока не знаем длительность этого иммунитета, но если возникнет необходимость, допустим, каждый год прививаться, то этой - как раз можно. Что касается той, которая «Спутник V» (или гамалеевская, будем так ее называть), она генноинженерная.

- Вот!

- Там берется вирус человеческий (но не корона) и в него вставляется плазмида, которая отвечает у коронавируса за иммунный ответ. Получается почти двойной иммунитет.

- Плазмида – а это что такое?

- Есть генетический паспорт человека, геном, есть генетический паспорт вируса. Берется та часть в этой цепочке аминокислот, из которых состоит каждый наш паспорт, та часть, которая отвечает за иммунный ответ... Так понятно?

- Ну, я киваю.

- В общем, все - с помощью генноинженерных технологий. Знаешь, это те подробности, которые особенно не нужно знать.

- Нет! Нужно! Я столько вон новых слов сегодня выучил!

- Ты молодец!

- Геннадий Григорьевич, вы теперь проэпидемиченный вирулентностью, ага? Я правильно термин употребляю?

- Нет. Я привитой сейчас. Проэпидемичивание… В принципе, да, проэпидемичивание – это когда я в естественных условиях получаю ту или иную дозу вируса…

- Это - я. У меня антитела. Значит, я проэпидемиченный.

- Да. Потому что ты не был зарегистрирован - ни из числа заболевших, ни из числа привитых.

- Проэпидемиченный журналист с вирулентным Онищенко общается. Правильно?

- Не с вирулентным, а с вакцинированным Онищенко. Вот так можно это интерпретировать.

Но, я думаю, и этот классификатор не должен интересовать наших граждан. А их должен интересовать первый вопрос – прививаться или не прививаться? И мы им отвечаем: нужно прививаться безоговорочно, если вы не переболели, если у вас не было скрытого течения, как, допустим, будем считать, у тебя.

- О, да! У меня скрытое течение было.

- И если - вы, дорогие граждане, принимаете решение прививаться, в том числе и вдохновившись, в частности, моим опытом, то надо обратиться в поликлинику и этот вопрос решить для себя и своих близких.

- Вы вирулентность получили…

- Я вирулентность не получил. Я ввел в свой организм аттенуированный коронавирус, и моя иммунная система среагировала на этот вирус, выработав антитела, обеспечив иммунитет и заложив в иммунную память моего организма, как нужно реагировать на этот вирус, если он в следующий раз со мной встретится.

- Вы в качестве эксперимента чумаковскую вакцину использовали, а остальным людям можно ее применить, если она не зарегистрирована?

- В четверг, когда президент проводил совещание с правительством, Татьяна Алексеевна Голикова докладывала ему о том, сколько человек у нас в стране привито. И одной из частей доклада было то, что эта вакцина сдана на регистрацию, и в середине февраля она будет зарегистрирована.

- Ну, если вы привились, то ее сам Бог велел зарегистрировать.

- Да.

- И еще такой вопрос проэпидемиченного журналиста к вашей иммунной системе.

- Ну, вы с ней побеседуйте, а я пока подожду.

- Мэр Москвы заявил, что более половины москвичей переболели COVID-19.

- Наверняка это данные мониторинга, который проводится. Это ответ на тот вопрос, о котором мы с вами постоянно беседуем. Что до 60% при этой инфекции идет течение скрытое, бессимптомное. То есть, по существу, это не болезнь, а так называемое носительство. Или, чтобы не перегружать дополнительными терминами, это легкое течение болезни. Человек даже не подозревает, у него нет ни температуры, ничего, нет интоксикации, он нормально себя чувствует, но при этом - заражен, и его иммунная система работает. Это больше касается молодых людей (а молодые люди - наиболее социально активная часть нашего общества).

Вот я сегодня ехал на работу, и как раз закрывались эти наши ночные заведения, это было без десяти час утра.

- А, может, все же в час вечера?

- Саш, не интригуй! Так вот... И молодые люди на привычных в доковидное время местах, как говорят, тусовались, обменивались мнениями (видимо, еще не наговорившись за всю ночь, которую они провели в этом питейном заведении). И, благодаря им, сегодня, по данным того мониторинга, который проводится, оказывается, что человек не болел, а у него уже есть иммунный ответ. Ну, как вы пошли тогда, обследовались…

- А ничего, что я вам с температурой звонил, Геннадий Григорьевич, это не заразно?

- Ты что, хочешь продемонстрировать свою безысходную дремучесть, что ли, говоря это? Мы же с тобой по телефону беседовали-то. Радиоволны не являются фактором передачи. А вот твои руки, за которыми ты, наверное, не следишь и не протираешь их…

- Нет, слежу, протираю.

- Вот они могут быть фактором передачи.

- Огромное вам проэпидемиченное спасибо, Геннадий Григорьевич!

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