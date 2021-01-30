«Саше еще предстоят следственные действия!»: Сын Плющенко прошёл психиатрическую экспертизу

«КП» связалась с Яной Рудковской. По словам продюсера, до суда их семье предстоит пройти непростой путь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Минувшим летом один из телеграм-каналов (а затем и известный таблоид) приписал абсолютно здоровому сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александру болезнь. Родители мальчика возмутились, мол, зачем сочинять такие жестокие басни.

Яна Рудковская наняла адвоката Александра Добровинского и обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. По словам Яны Рудковской, Александр уже прошёл судебно-психиатрическую экспертизу.

- Неделя выдалась сложной! Допросы у следователя и в рамках уголовного дела - прохождение здоровым мальчиком судебно-психиатрической экспертизы! - написала в своём Инстаграме Яна. - Мы добились возбуждения уголовного дела и в рамках уголовного дела наш ребенок прошел все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына! Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы - у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с «автором», как и следствие, но «автор» очень боится с нами встречаться! Так вот, в рамках судебного процесса это все равно произойдет, более того, я буду ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытый и все видели лицо этого человека! Также я надеюсь узнать заказчика этой статьи! И вывести всю эту «шайку-лейку» на чистую воду! Мы будем требовать самого строго наказания за клевету в адрес маленького мальчика-трудяги! В связи с этим параллельно с А.А. Добровинским и его командой мы будем добиваться и дальше закона, запрещающего любую публикацию о несовершеннолетних детях в интернете без разрешения их родителей! Мы уже на финишной прямой! 9 месяцев расследовании и сбора всех документов, допросов, обследовании и унизительных для здорового ребенка экспертиз. 9 месяцев борьбы за справедливость для того, чтобы наказать тех, у кого нет ни стыда, ни совести! Статью перевели на все языки мира! Вы добились чего Вы хотели! Нам было больно и обидно, НО как сказал один очень уважаемый человек: «Скоро отольются кошке мышкины слезки и очень ударят по их карману»! Мы очень ждем этот день, и он скоро настанет! Думаю, после этого у многих пропадет желание сводить «счета» с родителями за счет клеветы на их детей!

«КП» связалась с Яной Рудковской. По словам продюсера, до суда их семье предстоит пройти непростой путь.

- Мы пока ещё не знаем дату суда. Ещё идут следственные действия,-сказала kp.ru Яна Рудковская.