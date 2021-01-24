«Я готова на эти унижения, чтобы наказать виновных!»: Яна Рудковская рассказала о медицинской экспертизе сына

Сыну Яны Рудковской и фигуриста, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сыну Яны Рудковской и фигуриста, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Эта неприятная процедура пройдет в рамках судебного дела инициированного родителями мальчика против журналистов, которые оболгали ребёнка, приписав ему тяжёлое заболевание.

- Сходим с Сашей на экспертизу ради того, чтобы эти люди понесли самые суровые наказания, - сказала в беседе с kp.ru Яна Рудковская. - Я готова даже на эти унижения, чтобы добиться справедливости. В любом уголовном деле, когда рассматриваются подобные вопросы, назначается медицинская экспертиза, поскольку судья должен понимать, что ребёнка оклеветали. Поэтому и психологи делали экспертизу и сейчас нам предстоит судебно-медицинская экспертиза. Мы готовы на это пойти, чтобы у судьи не было никаких вопросов в отношении Саши. Весь мир понимает, что это бред, но мы пойдём на экспертизу, чтобы все было в рамках закона. И чтобы никто потом не смог сказать или что-то там подумать, что Саша Плющенко не здоров. Поэтому экспертиза нужна. Более того, я сама на ней настаивала, чтобы в рамках суда и следствия у нас были доказательства абсолютной клеветы со стороны журналиста и тех, кто это заказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший муж-миллионер Виктор Батурин высказался о рождении сына от суррогатной матери у Рудковской

Экс-супруг продюсера заявил, что дети укрепляют любовный союз (подробности)