Несогласованные «прогулки протеста»: что происходит на улицах городов России

31 января - вторая попытка штаба Навального вывести людей на улицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот день, 31 января, должен был стать второй попыткой штаба блогера и оппозиционера Алексея Навального вывести людей на улицы городов страны в свою поддержку. Сам Навальный арестован на 30 суток за нарушение правил условно-испытательного срока, на котором он находился по делу о хищениях.

Первая попытка была 23 января - тогда на улицы городов страны вышло по разным данным от 20 до 40 тысяч человек (в Москве - от 4 тысяч по данным МВД, до 15 тысяч по данным оппозиционеров). Тогда во время «гуляний» произошло несколько нападений на полицейских, на нападавших заведены уголовные и административные дела.

Следим вместе с корреспондентами "Комсомольской правды" - что будет происходить в это воскресенье.