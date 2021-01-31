Пустят ли на ЧМ-2021 звезду нашего биатлона Александра Логинова? Это ВАДА решит в ближайшие дни

У Александра Логинова в далеком прошлом была дисквалификация за допинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский взорвал мини-сенсацию. В состав команды на чемпионат мира он неожиданно включил Евгения Гараничева, а так же Карима Халили и Ларису Куклину. Но кто будет сражаться за российскую команду в Поклюке определяем не мы, а ВАДА. Чиновники Всемирного антидопингового агентства заявили, что именно они будут утверждать состав сборной России. И сейчас очень тревожно за нашего лидера Александра Логинова.

Доподлинно неизвестно, зачем ВАДА затребовало себе полномочия утверждать состав российской сборной. Так же неясно, на основе каких критериев в Всемирном антидопинговом агентстве будут решать, кто может поехать от России на чемпионат мира по биатлону, а кто нет. Но после свежего скандала с экс-президентом Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга с проститутками, часами и охотой, оплаченными якобы в России в обмен на допинговое прикрытие, эти вопросы никто не решился задавать. Но теперь хотя бы понятно, зачем этот скандал запустили именно сейчас.

Зато теперь очень неспокойно за Александра Логинова: а вдруг в ВАДА решат, что он не достоин выступать за на чемпионате мира? Ведь у Логинова в далеком прошлом была дисквалификация за допинг, и ВАДА может в очередной раз использовать этот факт, чтобы обезглавить российскую сборную. И вспомните скандал на прошлогоднем чемпионате мира в Антерсельве. Тогда в номерах Логинова, а так же его партнера по команде Гараничева и тренера Александра Касперовича были произведены обыски. Ничего не нашли, но разразился огромный скандал, МИД России заявлял протест, а сам лидер сборной России едва не закончил карьеру.

Богатая история наших взаимоотношений с ВАДА заставляет и сейчас ждать любых неприятностей. Состав российской команды должен быть утвержден уже в ближайшие дни, ведь чемпионат мира стартует уже 9 февраля. На нем, кстати, сборная России и так будет выступать под флагом СБР и с гимном IBU.

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