"Сладость какая": Анна Курникова говорит с годовалой дочкой Машей по-русски

Анна Курникова крайне редко размещает фото своих детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Курникова крайне редко размещает фото своих детей. Если это и происходит, то только в честь особенных дат. Так произошло и на этот раз. Возлюбленная Энрике Иглесиаса показала фото младшей дочки Маши. А через некоторое время опубликовала трогательное видео, где слышно, как она говорит с годовалой наследницей по-русски.

31 января 2021 года младшей дочери Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса исполнился год. По случаю важной даты знаменитая блондинка опубликовала забавное видео с крохой. В кадре 39-летняя Анна общается с дочкой на русском языке.

Мама и девочка сидят на ступеньке дома в Майами и смотрят на Атлантический океан. Малышка забавно агукает на своем языке, а звездная мама отвечает ей: "А что там? Да, что там? Много лодок, да?". Маша активно реагирует на слова мамы, эмоционально размахивает ручками.

Подписчики умилились забавному ролику. "Сколько любви и нежности", "Какая милость", "Анна, спасибо, что учите девочку русскому языку", "Сладость какая", "Красивая мама и красивая дочь", "Какие девчонки сладкие!", "На русском? Это здорово", "Анна, вы невероятная мама!", "Умилительно!", - восхитились поклонники.

Чуть ранее Курникова разместила фото Маши. На cнимке голубоглазая малютка в бежевом платьице, опираясь на ручки, привстала на кровати. Светлые волосы девочки убраны повязкой с бантиком.

"Мамина красавица", "Какая прелесть", "Анна, как Маша на вас похожа!", "Боже! Вот это красотка растет", - радуются фолловеры.

Отметим, Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и скрытных звездных пар. Влюбленные познакомились в 2001 году на съемках клипа. Спустя год звезды вышли в свет как пара. После этого о личной жизни певца и теннисистки ходили разнообразные слухи. В 2004 году на безымянном пальце Анны папарацци разглядели помолвочное кольцо с массивным камнем. Потом влюбленные стали реже появляться на публике. В 2018 году поклонников потрясла новость о том, что их кумиры стали родителями. У пары родились близнецы Николас и Люси. В 2020 году на свет появилась Маша. "Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", - делился Иглесиас