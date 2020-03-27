2020-03-27T17:50:42+03:00
Звезды

"Мамочкины глаза": Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой

Певец весело проводит время с семьей на карантине
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец весело проводит время с семьей на карантинеПевец весело проводит время с семьей на карантинеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас вот уже два месяца как многодетные родители. В конце января 2020 года избранница певца родила дочку Машу. Она стала третьим ребенком теннисистки и певца. Музыкант не раз признавался, что сильно изменился после появления на свет детей. Каждую свободную минуту он теперь старается проводить с близкими. Сейчас из-за пандемии коронавируса Иглесиас и вовсе прекратил гастроли и в полной мере наслаждается отцовством.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова тщательно оберегают личную жизнь от посторонних. Они практически не дают интервью, не выходят в свет и не размещают в блогах совместные фотографии и видео. А вот общих детей - двухлетних двойняшек Николаса и Люси, а также малышку Машу они охотно показывают.

Карантин в семье 38-летней Анны и 44-летнего Энрике проходит весело и задорно. Свидетельством тому стало новое трогательное видео, которое испанский певец опубликовал в блоге. Главным героем ролика стал сын пары Николас.

"Лучший способ проводить время дома. Любовь и смех", - подписал видео. Энрике рассмешил малыша игрой в прятки. Сына он ласково называет Коко. Тот, в свою очередь, зовет отца "папА", причем на французский манер, с ударением на последний слог.

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Восторженных комментариев от публики не пришлось долго ждать. Сейчас под видео фолловеры оставляют умилительные сообщения не только в адрес Анны и Энрике. Николоса многие называют не иначе как "милый красивый ангелочек", "неземной красоты ребенок с мамочкиными глазами" и "счастливый малыш".

Поклонники уверены, что певец стал прекрасным отцом. "Папа ку-ку", "Милота", "Чудесно! Спасибо, что поделились с нами этим видео, берегите себя", "Какая у вас чудесная семья, любите их", "Наслаждайтесь временем с семьей дома!", - отмечают подписчики, умиляясь отношениям Энрике с ребенком.

Про Анну фанаты в одни голос твердят, что она пример для многих звезд: "Она счастлива, она не кричит об этом. Поэтому у нее все получилось так, как она хотела".

Недавно Иглесиас признался, что, несмотря на все сложности в воспитания троих детей, быть многодетным отцом ему очень нравится. И хотя он, как и все молодые родители, он страдает от регулярного недосыпа, но все равно прекрасно проводит время с малышами.

"Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете. Мне нравится моя новая жизнь! Теперь я тороплюсь домой после работы, чтобы скорее увидеть Анну и детей. Я стал лучше понимать своих родителей, когда у меня самого появились дети. Когда я вижу улыбки на лицах моих детей, я чувствую себя абсолютно счастливым! Мне хотелось бы заслужить их доверие, стать для них лучшим другом, особенно когда им будет по 12-15 лет", - поделился исполнитель.

Говоря про Анну, он не скрывает, что восхищается ее независимостью, жизнерадостностью и умением справляться с различными трудностями. "Раньше, до того как встретить ее, я представить себе не мог, что у меня могут быть длительные отношения с девушкой. Ни к одной из своих девушек я никогда не относился так серьезно, как к ней", - резюмировал вокалист.

Стоит отметить, что Курникова и Иглесиас давно живут в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка, а около 600 тысяч долларов потратили на то, чтобы сделать дом и окрестности безопасными для малышей. Они окружили территорию дома пятиметровой стеной, построили ограждение вокруг бассейна, возвели еще один двухэтажный коттедж и обезопасили буквально каждый клочок земли рядом с их жилищем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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